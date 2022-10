MTI-Népszava;

Szijjártó Péter;Kijev;magyar nagykövetség;

2022-10-17 09:10:00

Szijjártó Péter: Magyarország fenntartja a kijevi magyar nagykövetség működését

Az oroszok hétfő reggel is támadták Kijevet.

Fenntartjuk a kijevi nagykövetség működését - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfő reggel, mielőtt repülővel Luxemburgba indult az uniós tagországok külügyminisztereinek tanácskozására.

A tárcavezető azt mondta, az ülésen a háború lesz napirenden, hozzátéve, az elmúlt hetek eseményei sajnos nem a béke, hanem az eszkaláció felé mutattak. Több olyan döntés született és több olyan esemény történt, amelyek következtében a háború „a brutalitás, az eszkaláció irányába” alakult - fogalmazott.

„Mi, magyarok, békét akarunk, és arra is hívunk fel mindenkit a nemzetközi politikában, hogy tartózkodjanak az eszkalációt okozó döntésektől és végre a béketörekvésekre kerüljön a hangsúly” - mondta. Szijjártó Péter szerint erre még várni kell, hétfő reggel is bombatámadások, rakétatalálatok érték Kijev belvárosát. Ismertette, telefonon egyeztetett Íjgyártó István kijevi magyar nagykövettel, aki beszámolt arról, hogy a reggeli órákban négy becsapódást lehetett hallani. Az elmúlt napokban is érték támadások a várost.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a nagykövet is és a nagykövetség minden munkatársa biztonságban és épségben van, a nagykövetség épületét sem érte találat, munkavégzésre alkalmas. Időnként néhány órára kimarad a mobiltelefon-szolgáltatás, illetve az áramellátás, de a működtetés körülményei még alapvetően fennállnak, ezért közösen döntöttek a nagykövettel a nagykövetség működésének fenntartásáról.

„Ha Kijevben magyar ember bajba kerül, akkor segítünk neki” - mondta a miniszter, hozzátéve, azokat a szükséges technikai eszközöket, amelyek a működéshez szükségesek, már beszerezték. Feltöltötték az élelmiszerkészleteket, mobil ágyakat is beszereztek, ha bajba kerülő embereknek szállást kellene biztosítani.

Szijjártó Péter azt mondta, arra kérte a nagykövetet, ha a körülményekben drámai változás történne, azt azonnal jelezze, hogy a döntésüket azonnal módosíthassák a nagykövet és a nagykövetség munkatársainak biztonságáért.