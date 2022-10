nepszava.hu;

Tudomány;vakcina;rák;BionTech;

2022-10-17 13:15:00

Itt az áttörés, akár már 2030 előtt érkezhetnek a rák elleni vakcinák

Legalábbis a BioNTech kutatói szerint. Az mRNS alapú oltások átalakíthatóak a rákos sejtek elpusztítására.

Még az évtized vége előtt elérhetővé válhatnak a rákot célzó vakcinák - véli a német biotechnológiai vállalat, a BioNTech két alapítója.

Uğur Şahin elnök-vezérigazgató és Özlem Türeci hirdetési igazgató arról számolt be, hogy sikerült áttöréseket elérni ezen a területen. Özlem Türeci a BBC egyik műsorában arról beszélt, hogy a BioNTech által kidolgozott mRNS-technológiát – amely a két amerikai gyógyszergyártó, a Pfizer és a Moderna Covid-19 vakcinájának az alapja – miként lehet átalakítani, hogy az immunrendszert a betolakodó koronavírusok helyett a rákos sejtek megtámadására késztesse. (Az mRNS-technológia kifejlesztésében oroszlánrészt vállalt az a Karikó Katalin, aki 2013 óta a BioNTech alelnöke volt, nemrég jelentette be, hogy a tudományos munka miatt távozik a tisztségből.)

Az mRNS a Covid-19 vírus ártalmatlan tüskéinek genetikai utasítását juttattja be a szervezetbe. Ezt követően maguk a sejtek termelik ki a védekezéshez szükséges fehérjéket és antigéneket. Ugyanezt lehetne alkalmazni a rákos sejtek esetében is. A vírusokat azonosító kód helyett a vakcina a rákellenes antigénekre - a tumorsejtek felszínén található fehérjékre - vonatkozó genetikai utasításokat tartalmaz. A BioNTech már a pandémia kitörése előtt is dolgozott mRNS rák elleni vakcinákon, de a globális vészhelyzet miatt átálltak a Covid-vakcinák előállítására.

A cégnek jelenleg több rák elleni vakcina van klinikai vizsgálatban. A német cég reméli, hogy a bélrák, a melanóma és más ráktípusok kezelésére is ki tud majd fejleszteni kezeléseket, azonban még is jelentős akadályokat kell leküzdeni. Az egyik, hogy a daganatokat alkotó rákos sejtek sokféle fehérjével lehetnek tele, így rendkívül nehéz olyan vakcinát készíteni, amely az összes rákos sejtet megcélozza, az egészséges szöveteket pedig nem. Özlem Türeci ugyanakkor jelezte, tudósként mindig haboznak azt mondani, hogy meglesz a rák elleni vakcina. Számos áttörést értünk el és tovább dolgozunk ezeken – tette hozzá.