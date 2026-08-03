A Nobel-díjas biokémikus a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak beszélt a daganatellenes mRNS-kezelések esélyeiről, az első személyre szabott rákvakcinák eredményeiről, az mRNS-technológia hosszú fejlődéséről, valamint arról, miért veszélyes a tudomány és a társadalom között növekvő távolság.
Az omikron variánsra frissített oltóanyag a közbeszerzési eljárás befejeződésével válik elérhetővé a lakosság számára – tudtuk meg a szakállamtitkártól.
Az amerikai gyógyszergyártó hárommillió dózis vakcina árát akarja behajtani hazánkon.
Körülbelül 60 millió euróról van szó, amelyet a magyar kabinet az orosz-ukrán háborúra hivatkozva nem fizetett ki.
Egy nő legalább 150 ezer euró (53 millió forint) kártérítést követel a BionTechtől, mert azt állítja, hogy a koronavírus elleni oltás maradandó egészségkárosodást okozott.
Legalábbis a BioNTech kutatói szerint. Az mRNS alapú oltások átalakíthatóak a rákos sejtek elpusztítására.
Állításuk szerint a Pfizer és a BioNTech az ő korábban kifejlesztett szabadalmukat másolták le a koronavírus elleni védőoltáshoz.
A világhírű magyar kutató több időt szán a tudományos munkára, és nem érdekli a dicsőség.
A BioNTech szerint az omikron elleni vakcinát hirdető kampányok várhatóan növelni fogják a keresletet.
Akár már Mikulás után egy héttel megkaphatják a kicsik a koronavírus elleni BioNTech–Pfizer-oltanyagot.
A laboratóriumi vizsgálatok adatai legkésőbb két hét múlva várhatók. A vakcinát hat héten belül lehet hozzáigazítani az új variánshoz.
Széchenyi-díjasunknak és kollégáinak a hírvivő RNS megelőzési és terápiás célú fejlesztése terén elért eredményeit világszerte elismeri a tudományos élet.
Ugyanakkor az Európai Bizottság tárgyalásokat kezdett a Pfizer és a BioNTech vállalatokkal a koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyaguk beszerzéséről szóló szerződés meghosszabbításáról 2023-ig.
Egyelőre nem tudni, hogy évente vagy ötévente kell-e az oltóanyagot az új mutációkhoz alakítani.
Jövőre már 3 milliárd vakcinát szeretnének gyártani.
Azt tanulmányozzák, hogy védelmet nyújt-e a vírus mutálódott változataival szemben.
Ez a koronavírus elleni első védőoltás, amelyet az ázsiai ország hatóságai engedélyeztek.
A második negyedévben akár 75 millióval is több adag érkezhet.
A bevezetés utáni első biztonsági felülvizsgálat eredményeit ismertette az Európai Gyógyszerügynökség.
A szakmai ellenőrzés előtt álló eredmények ugyan biztatók a fejlesztők szerint, de közölték, felkészülnek arra is, hogy megjelenik egy olyan mutáció, amellyel szemben nem hatékony az oltás.
A szakemberek már pénteken is felhívták a közvélemény figyelmét arra, hogy vannak kockázatai az oltásnak a 80 évnél idősebbeknél.
Az országos tisztifőorvos a Szent Imre kórházban kapta meg a Pfizer-BioNTech vakcinájának első adagját.
A múlt hét vége óta már két másik nagyvárosból is felfüggesztették a közlekedést.
Az első vizsgálatokkal 16 mutációval szemben tesztelték sikerrel.
A szakemberek hangsúlyozták, a koronavírus-fertőzés és a szövődményei sokkal veszélyesebbek, mint az immunizáció.
A vakcinakampány megkezdésével látszott valamiféle pislákoló fény az alagút végén a járvány elleni küzdelemben, ez a lelkesedés azonban kezd alábbhagyni.
A két cég közös közleményben tudatta, hogy nincs arra bizonyíték, hogy a védelem az első adagot követő 21 napon túl fennmarad.
Megkezdődött az Egyesült Királyságban az Oxfordi Egyetem és a brit-svéd gyógyszergyár közös fejlesztésű oltóanyagának alkalmazása.