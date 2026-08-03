Karikó Katalin: Személyre szabott rákvakcinák hozhatnak áttörést a daganatok kezelésében

A Nobel-díjas biokémikus a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak beszélt a daganatellenes mRNS-kezelések esélyeiről, az első személyre szabott rákvakcinák eredményeiről, az mRNS-technológia hosszú fejlődéséről, valamint arról, miért veszélyes a tudomány és a társadalom között növekvő távolság.