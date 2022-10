Orbán Viktor számon fogja kérni az EU-n az energiaárakat, a német alkancellár szerint inkább Vlagyimir Putyinon kellene

MTI-Népszava;

Németország;Orbán Viktor;Európai Tanács;Vlagyimir Putyin;szankciók;energiaköltségek;gázárcsökkentés;orosz-ukrán háború;

2022-10-17 16:09:00

A szankciós bombával kampányoló kormányfő videókonferencián edzett az Európai Tanács csúcstalálkozójára.

Csütörtökön és pénteken Brüsszelben találkozunk az EU állam- és kormányfőivel. Európa továbbra is szenved a magas energiaáraktól és a szankciós inflációtól. Fontos csúcstalálkozó lesz – ezt Facebook-oldalára írta ki hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök azután, hogy a Karmelita kolostorból videókonferencián többek között az Európai Tanács elnökével, Charles Michellel „hangolt” az uniós vitára.

A hangolás egyébként, ahogy azt a Népszava is megírta, már szombaton megkezdődött, amikor az Orbán-kormány bombának nyilvánította az Oroszországot sújtó EU-s szankciókat öt nappal azután, hogy egy kijevi játszótéren orosz rakéta csapódott be. A kabinet hallgatva, hogy ezeket a büntetőintézkedéseket megszavazta maga is, új fokozatba kapcsolt Európai Unió elleni kampánya és a nemzeti konzultációját népszerűsítő keretében.

We held a VC today with @eucopresident in preparation for the #EUCO meeting later this week. Hungary has spent 7 bn. EUR on net energy imports in 2021. This energy bill will rise to 17 bn. EUR this year. That’s the elephant in the room the #Commission should focus on. pic.twitter.com/xiXcUG5GEe