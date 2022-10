nepszava.hu;

Kolozsvár;újszülött-halálozás;

2022-10-17 18:58:00

Legkevesebb négy kisbaba veszítette életét gyanús körülmények közt a kolozsvári kórházban

Nem ez lenne az egyedüli eset mostanában, amikor botrány tör ki egy román kórházban.

Lemondásra szólította fel a Kolozs Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház vezetőségét a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) egyik képviselője miután legalább négy kisbaba halt meg tisztázatlan körülmények között az egészségügyi intézmény 1-es számú neonatológiai osztályán szeptember folyamán - derül ki a Főtér beszámolójából.

Bár a kórház hivatalosan minden alkalommal megpróbálta a szülőkre hárítani a felelősséget, mondván, hogy ők tehetnek a fertőzésekről, a szülők azt állítják, hogy a kórházban betegedtek meg a csecsemők. Ungureanu szerint a kórházi alkalmazottak egyrészt nem tartják be az előírásokat, és ugyanabban a cipőben és munkaruhában mennek ki az udvarra dohányozni, amelyben a dolgukat is végzik, másrészt úgy tudni, hogy a kórházban a megfelelő feltételek sem biztosítottak, nincs például elegendő fertőtlenítőszer.

A politikus minderről egy, a kórház előtt tartott sajtótájékoztatón beszélt, melyen több olyan szülő is részt vett, akinek gyereke elhunyt az intézményben. Az esemény nem ment zökkenőmentesen, ugyanis a kórház előzetesen tudatta vele, nincs joga, hogy nyilatkozatot adjon az intézmény területén. Később a kórház képviselői a rendőröket is ráhívták, akik igazoltatták a jelenlévőket, majd hogy nem történt bűncselekmény, mert az újságírók a kórházon kívül filmeztek. Két szülő egyébként be akarja perelni a kórházat, mert biztosak benne, hogy a gyermekük a kórházban fertőződött meg, és emiatt halt meg. A kórház ezzel szemben azzal védekezik, hogy az egészségügyi minisztérium vizsgálatot tartott a szeptemberi halálesetek ügyében, és csak egyetlen esetben állapították meg, hogy az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés történt, de ezt sem a halál okaként azonosították. Rövid időn belül ez már a második újszülöttek halálával kapcsolatos botrány, miután nemrég egy bukaresti orvossal kapcsolatban merült fel a gyanú, hogy hagyta meghalni a koraszülött csecsemőket. Közben a marosvásárhelyi megyei kórház intenzív osztályát éppen a hétvégén zárták be, mert öt beteg kórházi fertőzés miatt vesztette életét.