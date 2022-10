V. A. D.;

nyugdíj;felmérés;takarékoskodás;

2022-10-18 12:33:00

Tartanak az alacsony nyugdíjaktól a fiatalabb magyarok, mégsem tesznek félre pénzt, mert most másra kell

A 30-59 éves korosztály mindössze negyede gondolja, hogy az állami nyugdíjából meg tud majd élni idős korában, 48 százalékuk azon a véleményen van, hogy nehezen fog majd abból megélni, 27 százalékuk szerint pedig semmire nem lesz elegendő a nyugdíja.

Ez alapján nem csoda, hogy egyre többen, tízből kilencen fontosnak tartják a nyugdíjas évekre történő takarékoskodást. Az öngondoskodás felértékelődésében szerepet játszhatott az infláció növekedése, de a bizonytalanabb gazdasági helyzet, a járvány utóhatásai, az Ukrajnában zajló háború, az energiakrízis mind-mind hozzájárulhatott ahhoz, hogy a megtakarításokat a korábbinál fontosabb tényezőnek tartják az emberek – fogalmazott Székely Pálma a K&H Bank életbiztosításokért és saját értékesítési csatornákért felelős vezetője a pénzintézet témába vágó kutatását ismertető sajtótájékoztatón.

A K&H második negyedévben készült reprezentatív felméréséből ugyanakkor az is kiderült, hogy a 30-59 éves korosztály kétharmadának nem telik a hosszú távú spórolásra. A megkérdezettek 68 százaléka ugyanis azt mondta, most másra kell a pénz, ami mellett nem tud a nyugdíjra is takarékoskodni - ez pedig magasabb arányt jelent a korábbi évek 60-64 százalékához képest.

A felmérés egy másik ellentmondásra is rámutatott. A megkérdezettek 57 éves korukban szeretnének nyugdíjba menni, de arra számítanak, hogy erre csak 69 éves korukban lesz lehetőségük.