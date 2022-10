Varga T. Róbert;

NBA;Dávid Kornél;

2022-10-18 18:18:00

Dávid Kornél: Pazar lesz az NBA-idény!

Magyar idő szerint szerda hajnalban megkezdődik az észak-amerikai kosárlabda-liga 2022/2023-as szezonja. Az NBA-be eddig egyedüliként bekerült korábbi magyar játékost, a Milwaukee Bucks európai játékosmegfigyelőjét, Dávid Kornélt kértük meg, latolgassa, mi vár ránk a sportvilág egyik legizgalmasabb, legkedveltebb bajnokságában.

Ki állítja meg a címvédő Golden State Warriorst?

Normál esetben rávágtam volna, hogy bárkinek nagyon nehéz lesz, de most nem normál eset van – reagált a fölvetésre Dávid –: október elején összeverekedett egymással a gárda két sztárja, Daymond Green és Jordan Pool, ami akkor is negatív hatással lehet a gárda teljesítményére, ha Green később elnézést kért. Ezzel együtt Nyugaton egyértelműen a legesélyesebb a nagydöntőbe kerülésre, talán a Phoenix Suns és az LA Clippers szorongathatja meg. Keleten 6-7 gárda is eljuthat a fináléba.

Mire megy majd edzője nélkül a legutóbb nagydöntős Boston?

Ime Udoka első idényében egyből a döntőbe vezette a Celticset, de miután klubon belüli nőügye miatt egy évre eltiltották, kérdéses, hogy az új edzővel is hasonlóan sikeres lesz-e gárda. Joe Mazzulla átmenetileg vette át a csapatot, de az nem okozhat neki gondot, hogy nem ismeri a játékosokat, mivel évek óta segédedző Bostonban. Papíron továbbra is esélyes a nagydöntőre a Celtics, de mondom, Keleten kiélezettebb küzdelem várható.

Az ESPN amerikai sportmédia-birodalom szerint LeBron James már nincs a liga öt legjobb játékosa között...

Ez igencsak szubjektív kérdés, én ellenben azt mondom, ha LeBron a pályán van, mindig benne van nemhogy a legjobb ötben, a legjobb háromban. Pályafutása, játéktudása alapján feltétlen. Tavaly sokat volt sérült, ha ezúttal jobb fizikai állapotban lesz, jóval jobb szezont produkál majd az LA Lakers, mint legutóbb. Személyesen ismerem az új edzőt, játszottam Darvin Ham ellen, a mi csapatunknál, a Bucksnál volt évekig segédedző, jó ember és jó szakember, frissítést fog hozni Los Angelesbe, ahol nagy kérdés, milyen idényt produkál majd Russell Westbrook. Az ő teljesítménye rettenetesen visszaesett LeBron mellé érkezve. Előtte állandóan tripla-duplákat ért el, most meg már arról van szó, hogy be kellene fejeznie, annyira nem megy neki. Hogy mitől ez a visszaesés? Korábban minden klubjában ú volt a szupersztár, a Lakersnél nem találja a helyét.

Jokic és Doncic. Előbbi kétszer volt már a liga legértékesebb játékosa, utóbbi meg tuti lesz valamikor. Európa végleg meghódította az NBA-t?

És én megemlíteném még az ugyan nigériai származású, de Görögországban született, két éve a Bucks-szal bajnok és MVP Giannis Antetokounmpót, vagy korábbról a német Dirk Nowitzkit. Az európai és a tengerentúli kosárlabda közötti szakadék eltűnik, mindkettő hat a másikra. A szlovén Doncic 23 éves, Európában már mindent megnyert, fantasztikus tehetség. Azt szoktam mondani, ha olyasvalakivel találkozom, aki nem szereti a kosárlabdát, nézzen bele egy Dallas Mavericks-meccsbe. Doncic varázslatos, generációs tehetség, olyan mint a futballban Messi vagy Ronaldo. Évszázadonként egy ilyen születik.

Mitől lett az NBA az eddigieknél is népszerűbb?

A futballra szokták mondani, hogy elég hozzá egy labda, két pólóból kaput lehet csinálni, és bárki játszhatja. A kosárlabdához ugyan kell palánk, meg gyűrű, ám hasonlóan könnyen elérhető bárki számára. Stephen Curry egy átlagos termetű ember, bebizonyította, nem kell ahhoz 210 centis, 120 kilós izomkolosszusnak lenni, hogy valaki érvényesülni tudjon a parketten. A félpályáról hajigált hármasai persze szuperképességet mutatnak, mégis elhiteti a nézővel: bárkiből lehet klasszis kosaras. A bajnokság elképesztően kiélezett, Curry és a Golden State persze címvédőként is favorit, de sok a trónkövetelő, és több együttes okozhat meglepetést, a magam részéről péládul kíváncsian várom, mire megy majd a Minnesota Timberwolves vagy a New Orleans Pelicans, amelyben ott van az a Zion Williamson, akit anno a legelőkelőbb helyen, 1/1-esként draftoltak, de az állandó sérülései miatt még mindig nem igazán tudta megmutatni, mit is tud valójában. Három szezon alatt 85 meccsen játszott. Az idényben 82 találkozót vívnak a csapatok az alapszakaszban… Akárhogy is: az NBA mindig mutat valami újat, s nem elfogultságból mondom, de nem véletlen, hogy a labdarúgás meg a krikett után a kosárlabda a legkedveltebb csapatsport a világban.