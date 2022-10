Králik Emese;

önkormányzat;Mindszent;spórolás;idősotthon;

2022-10-18 10:00:00

Brüsszelezve akart spórolni időseken a mindszenti önkormányzat, kitört a felháborodás

A fideszes vezetésű Mindszent a brüsszeli szankciókra hivatkozva zárta volna be ideiglenesen idősotthonát, hogy 3,5 milliót spóroljon. Az eddig felhalmozott 40-50 milliós adósság nem zavarta.

Nagy visszhangot váltott ki, amikor a fideszes vezetésű Mindszent önkormányzata bejelentette szeptember végén: „Az Oroszországgal szembeni elhibázott brüsszeli szankciók okozta energiaválság" településüket sem kerülte el és a rezsiköltségek megsokszorozódása miatt a helyi idősek bentlakásos otthonának lakóit „átmeneti jelleggel” a hódmezővásárhelyi intézménybe költöztetik novembertől április közepéig.

A város akkor közölte azt is, hogy az intézkedéssel minimum 3,5 millió forintot takarít meg az önkormányzat.

A döntés miatt parázs vita alakult ki a Csongrád-Csanád megyei városban, és egyre több jel utal arra: aligha csak a takarékoskodás áll az ügy hátterében. Többek számára különös már az is, hogy az évente mintegy 3 milliárd forintból gazdálkodó város 3,5 millió forint miatt borította volna fel az idősotthon 19 lakójának és 9 dolgozójának életét. Ez az összeg ugyanis a város költségvetésének alig több mint 0,1 százaléka.

A döntés nyomán több kérdést küldtünk város fideszes polgármesterének, Zsótér Károlynak, de ő nem válaszolt, egy hivatalos eseményén viszont meg tudtuk kérdezni tőle, feltétlenül az idősotthonon kellett-e spórolni, valóban ez a 3,5 millió forint volt kigazdálkodhatatlan. Zsótér Károly kitartott amellett: 3 milliárdos költségvetésükben sokat számít a 3,5 millió forint is. Az viszont különös, hogy ha már 3,5 millió forint is ennyit számít, akkor miért nem hoztak egyéb takarékossági intézkedéseket a városban.

Más kérdéseket is felvet a döntés. Jancsovics Attila a közelmúltig a város képviselő-testületének független képviselője volt, és éppen az otthon ügye miatt mondott le mandátumáról. Mint mondta – és ezt mások is megerősítették – Mindszent évek óta jelentős, 40-50 milliós adósságot görget maga előtt, ennyivel tartozik annak a társulásnak, amelyhez a városi idősotthon is tartozik. Vagyis a képviselő szavaiból az következik: a brüsszeli szankciók előtt felgyűlt több tízmilliós adósság nem zavarta a várost, de 3,5 milliós energiatakarékosság miatt rögtön léptek.

– Valójában arról van szó, hogy a különböző kormányzati támogatásokkal lélegeztetőgépen tartott Mindszentnek kapóra jött a háború és a brüsszelezés – vélekedett Jancsovics Attila.

Meglehet, csak a véletlen műve, de időközben kiderült az is,

Ennek megértéséhez érdemes tudni: a mindszenti otthon és az a vásárhelyi intézmény, amelyikbe átköltöztették volna a lakókat – több másik intézménnyel együtt – az úgynevezett Kapcsolat Központhoz tartozik. Ezt a szervezetet négy település – Mindszent, Hódmezővásárhely, Mártély és Székkutas – összefogásával a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás (HTKT) működteti. A kiadások a tagönkormányzatokat terheli. A HTKT a napokban is ülésezett, és ott szóba került: a mindszenti idősotthon működési engedélye határozott időre, jövő év végéig szól, átmeneti szüneteltetésre nincs jogi lehetőség.

Mindezek után Mindszent fideszes polgármestere hétfőn közleményt jelentetett meg. Noha néhány hete még ő maga volt az, aki hevesen brüsszelezett és a szankciózott a mindszenti idősek kapcsán, most rögzítette: „Rendkívül szomorúnak tartom, hogy politikai haszonszerzésre használják az időseinket.”

Másfelől azt állította, hogy a HTKT elnöke, a vásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter volt az, aki megbízást adott a mindszenti idősotthont is üzemeltető Kapcsolat Központnak olyan megtakarítási terv készítésére, amelyben több intézmény összevonása is szerepel.

Ami egészen biztos: amikor Mindszent az idősek költöztetésérről döntött, a város közleményében nem esett szó arról, hogy az önkormányzat ne értene egyet, ne támogatná ezt a döntést.

Súlyosabb kérdés, hogy mi lesz az otthon lakóival: azt ugyanis továbbra sem tudni, költöznek-e és ha igen, akkor mikor.

– Tisztességesebb lett volna, ha azt mondják, vége, nem tudjuk fenntartani. Akkor is felháborodtak volna az emberek, de nem ennyire. Másrészt meg pont rajtunk akarnak spórolni? – mérgelődött a 70 esztendős Szűcs Béla, aki tíz éve lakik a kisváros idősotthonában. Szűcs Béla azt mondta, korábban Szegeden élt, neki mindegy mennek-e vagy nem, mert Vásárhelyen is feltalálná magát, ám azzal folytatta:

– De mi lesz azzal a sok 80-90 év körüli ellátottal, akik Mindszenten élték le az életüket? Nekik már az is nagy lemondás volt, hogy ott kellett hagyni a házukat. Most menjenek másik városba?