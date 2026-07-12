A tikkasztó júliusi hőségben állunk a kiszáradt meder szélén, és a port kavarja a szél ott, ahol egykor a víz hullámzott. A Velencei-tó haldoklása, a Kiskunság elsivatagosodása és a tiszántúli földek repedezése mind ugyanazt a drámát érzékeltetik.
A képviselők a jelenlegi havi bruttó 2,18 millió forint helyett 1,30 milliót kapnak.
Hamar túlnőhet a patikák pénzügyi gondjain az, hogy hetek óta nem fizet nekik az állam.
Spórolásból gyártottak hibás alkatrészeket.
A két állami vagyonkezelő cég egy kézbe kerül.
Bár a BM tájékoztatása szerint ilyen korlátozásokra idén nem kell készülni, a vonatkozó kormányrendelet még mindig hatályban van.
A klímaberendezéseket pedig a legtöbb helyen még télen használhatatlanná tették a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke szerint.
Idén akár 3-5 százalékkal is csökkenhet a vényre írt szerek dobozokban számolt forgalma: a betegek szortírozzák receptjeiket aszerint, hogy mire futja még havi bevételükből.
A tavalyi utolsó negyedév adatai szerint hiába takarított meg a főváros milliárdokat, az energiaköltségek megtriplázódtak.
Az európai átlagnál érzékenyebben érinti a magyar fogyasztókat az infláció, amelyet csak fokoz, hogy a magyaroknak láthatóan kevesebb lehetőségük maradt a spórolásra – derül ki az Intrum Európai Fogyasztói Fizetési Felméréséből.
A lépés ideiglenes, az ambuláns és fekvőbeteg-ellátás változatlan kapacitással működik majd - ígéri az intézmény.
A spórolási kényszer várhatóan az ünnepek után éreztetheti leginkább a hatását a szektorban.
Sokan ezzel is próbálnak spórolni.
A jelek szerint nem a brüsszeli szankciók vagy az ellenzék, hanem a fideszes vezetésű város csődközeli helyzete miatt kerültek bizonytalan helyzetbe a helyi idősotthon lakói.
Sorra döntenek települések a köz- és díszkivilágítás korlátozásáról, de spórolni sem könnyű, Kübekházán 10 ezer forintba kerülne egy izzó kiiktatása, Komlón jogi akadályok is bonyolítják a helyzetet.
A fideszes vezetésű Mindszent a brüsszeli szankciókra hivatkozva zárta volna be ideiglenesen idősotthonát, hogy 3,5 milliót spóroljon. Az eddig felhalmozott 40-50 milliós adósság nem zavarta.
Emellett azt kérik a diákoktól, hogy „mindenki öltözzön fel jól, lehetőleg rétegesen”, illetve vigyenek magukkal „ülőpárnát, plédet”, hogy „ne fagyjanak oda a székhez”.
Schmidt Jenő szerint a háborús helyzet miatt évekig nem jutnak majd pénzek helyi kultúrára, sportra, civil szervezetek támogatására.
A kinti világhoz képest 10-30 százalékkal magasabb az infláció, ráadásul a cellákban sem lesz melegebb a télen 18 foknál.
A kormány kénytelen az iskolák, kórházak, szakrendelők, kulturális intézmények, falusi utak építésén, felújításán spórolni.
Eltérő mértékű juttatást, támogatást és emelést kellene adni a nyugdíjasoknak, ezt állítja a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának (Nyuszet) soros elnöke. Hegyesiné Orsós Éva szerint nem lehet általánosságban beszélni a nyugdíjasokról, hiszen nagyon sokan havi százezer forintból élnek, mások egymilliós vagy annál is magasabb nyugdíjat kapnak. A kormánynak lenne lehetősége szolidáris alapú korrekcióra, mégsem teszi meg. Komjáthi Imre, az MSZP elnökhelyettese szerint a drágulás miatt egyre több idős ember menekülne szociális intézménybe, Eszes Béla, Jánoshida polgármestere pedig a támogatórendszer ellehetetlenítésére hívta fel a figyelmet. A lapunknak mesélő nyugdíjasok egytől egyig spórolnak és félnek.
Nem térnek vissza a hetvenes évek, csak spórolásból háromhetesre tervezi a téli szünetet a helyi iskola.
Úgy tudni, hogy az OKF, illetve a belügy megyénként néhány tízmillió forinttól százmillió forintig terjedő összegeket próbál megtakarítani.
Júniusban tovább lassult a kiskereskedelmi forgalom növekedése, ami arra utal, hogy a lakosság már a megszorítások bejelentése előtt visszafogta a kiadásait.
Az intézkedéssel ismét a jobb anyagi helyzetben lévők járnak jobban.
Komoly pénzavarba került a kormány: már a korábban megítélt uniós támogatásokat, és a vállalkozók újraindítási kölcsöneit sem folyósítja, pedig azt hangoztatta, hogy a kabinet unióval folyó vitája ellenére hazai forrásból megelőlegezi azokat.
Minden család nevezzen ki egy helyi pénzügyminisztert, aki visszafogja a kiadásokat- ajánlja Domokos László.
Ambuláns és fekvőbeteg osztályokon sem hordhatnak folyamatosan maszkot az orvosok – az viselhet védőeszközt, aki köhögő, köpködő beteget lát el.
Fogyóeszközöket csereberélnek a kórházi osztályok, hogy a dél-pesti intézmény megússza a kormány pénzügyi felügyeletét.
A megyei jogú városoknak is érdemes lenne félretennie, hogy a szűkös időkben is jusson pénz fejlesztésekre – javasolta a pénzügyminiszter.