Spórolnak és félnek a nyugdíjasok, eldönthetik, hogy fűtenek, világítanak, esznek vagy a gyógyszert váltják ki

Eltérő mértékű juttatást, támogatást és emelést kellene adni a nyugdíjasoknak, ezt állítja a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának (Nyuszet) soros elnöke. Hegyesiné Orsós Éva szerint nem lehet általánosságban beszélni a nyugdíjasokról, hiszen nagyon sokan havi százezer forintból élnek, mások egymilliós vagy annál is magasabb nyugdíjat kapnak. A kormánynak lenne lehetősége szolidáris alapú korrekcióra, mégsem teszi meg. Komjáthi Imre, az MSZP elnökhelyettese szerint a drágulás miatt egyre több idős ember menekülne szociális intézménybe, Eszes Béla, Jánoshida polgármestere pedig a támogatórendszer ellehetetlenítésére hívta fel a figyelmet. A lapunknak mesélő nyugdíjasok egytől egyig spórolnak és félnek.