Rónay Tamás;

Frankfurti Könyvvásár;orosz-ukrán háború;

2022-10-19 10:10:00

A Frankfurti Könyvvásáron is középpontban az Ukrajna elleni orosz agresszió

Az esemény díszvendége Spanyolország lesz.

Neves személyiségek sorát vonultatják fel az idei Frankfurti Könyvvásáron, a szervezők így szeretnék elérni azt, hogy az világ egyik legnagyobb könyves fóruma iránti érdeklődés hirtelenjében elérje a koronavírus-járvány előtti idők szintjét. Ez minden jel szerint sikerül is, mert az előzetes jegyeladások igazolták ezeket a reményeket. Jürgen Boos, a könyvvásár igazgatója szeptemberi sajtóértekezletén elmondta, „két nagyon nehéz éven" vannak túl. Míg a világjárvány előtt több mint 300 ezren látogattak el a könyvvásárra, 2021-ben mindössze 70 ezer érdeklődő regisztrált és további 130 ezren vették igénybe a digitális kínálatot. Ez utóbbi jó hír ugyan, de olyan rendezvényről van szó, aminél különösen fontos a személyes jelenlét, tette hozzá.

Az érdeklődők ezúttal már korlátozások nélkül látogathatják az eseményt, nincs szükség az oltási igazolvány bemutatására. Boos azonban hozzátette, minden tőlük tehetőt megtesznek a vásár biztonságos lebonyolítása érdekében. El akarják kerülni például a zsúfoltságot az egyes helyszíneken.

Ám nem csak egészségügyi szempontból van szükség a biztonságra, amint azt az indiai születésű brit író, Salman Rushdie, A sátáni versek szerzője elleni augusztus közepén, az Egyesült Államokban elkövetett merénylet is megmutatta, amiben a világhírű szerző súlyosan megsérült. Rushdie többször is vendégeskedett Frankfurtban, legutóbb 2015-ben, és saját kérésére mindig személyi védelem nélkül.

A vásáron összesen 95 országból 4000 kiállító képviselteti magát, írók, színésznők, labdarúgók is megjelennek a helyszínen és videokapcsolaton keresztül, sőt, várhatóan Volodimir Zelenszkij elnök is bejelentkezik Kijevből, ami azt is jelzi: az egyik fókuszpont az Ukrajna elleni orosz agresszió lesz. Szerhij Zsadan ukrán író és zenész kapta a Német Könyvkereskedelem Békedíját, amit vasárnap adnak majd át, ez lesz a vásár záróakkordja. Az ukrán kiadók egy 100 négyzetméteres, színpaddal is ellátott standon mutatkozhatnak be, elsősorban a szombati nap szól majd róluk.

Zsadan személyesen is fellép majd más ukrajnai művészekkel együtt: pénteken a Foxtrott című előadást mutatják be, ami az előzetes program szerint korábbi ukrán költők verseinek modern feldolgozása. Az orosz kiadókat viszont a szervezők nem hívták meg a Vlagyimir Putyin rezsimjéhez való közelségük miatt. Jürgen Boos emlékeztetett arra, a könyvvásár egyfajta vitafórum is, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. E kijelentésének hátterében alighanem az áll, hogy tavaly bírálatok érték a könyvvásár szervezőit egyes nem éppen jóhírű jobboldali kiadók jelenléte miatt. Boos azonban megjegyezte: a könyvvásár tartja magát az irányvonalához: „A szó szabadságáról van szó” - hangoztatta. Hozzátette, „ami Németországban nincs betiltva, az Frankfurtban is megjelenhet”.

Természetesen a magyar kiadók és szerzők számára is fontos fórum a könyvvásár. Pénteken mutatják be Nádas Péter Rémtörténetek című művét, amelyet már német nyelvre is átültettek. A királyi pompa sem hiányzik a Hessen-tartománybeli székhelyről: a keddi megnyitó ünnepségen VI. Fülök spanyol király és felesége, Leticia királyné is megjelent, mivel Spanyolország a könyvvásár díszvendége. A spanyol szerzőkkel a különböző színpadokon és a Fórum csarnokban található díszvendég pavilonban lehet találkozni.

A vásáron fontos fókuszpont lesz a fordítás témaköre. A cél az, hogy a szerzők mellett a fordítók és munkájuk is jobban reflektorfénybe kerüljön.

A szakma képviselői számára ma nyitja meg kapuját a vásár, az olvasóközönség pedig péntektől a zárónapig, vasárnapig tartózkodhat a Vásárcsarnok területén és térképezheti fel a könyveket.

A Frankfurti Könyvvásár nyitni próbál a fiatalok felé: a Tiktok közössági platform első ízben lesz a rendezvény partnere. A #BookTok hashtag alatt böngészhetnek az elsősorban elsősorban ifjú érdeklődők a kínálat között. Mint a szervezők közölték, a platform segítségével találkozhatnak egymással a közösségi oldal felhasználói és a kiadók.