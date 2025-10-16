A Könyves Magazin több olvasótól is kapott felháborodott fotókat és beszámolókat.
Az autokrata rendszerekkel, köztük az Orbán-rezsimmel is sokat foglalkozó történész, Anne Applebaum részesül az elismerésben.
Adania Shibli eredetileg jövő pénteken vette volna át a Litprom egyesület irodalmi díját. Cáfolták, hogy az írónő beleegyezett volna a döntésbe.
Az indiai származású írót "páratlan szellemiségéért, az élet igenléséért” és azért díjazták, mert „a történetmesélés örömével gazdagította a világot".
Az esemény díszvendége Spanyolország lesz.
Szerhij Zsadan az ukrajnai orosz invázió után Harkivban maradt. Két regénye is olvasható magyarul.
Viola Ardone Gyerekvonat című regénye a 2018-as frankfurti könyvvásár egyik szenzációja volt, huszonöt nyelven jelent meg.
A magyar részvétel a rangos német könyvvásáron egyaránt neuralgikus pontja minden évben a hatalomnak és a listák szerelmeseinek.
Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette megnyílt kedden a 67. Frankfurti Könyvvásár, a világ legnagyobb könyvszakmai találkozója, adja tudtul az Origo. A szokatlanul szigorú biztonsági előírásokat az indokolta, hogy a rendezvényt megnyitó sajtókonferencia vendégszónoka a folyamatos életveszélyben élő Salman Rushdie volt.