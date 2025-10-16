Megnyílt a Frankfurti Könyvvásár

Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette megnyílt kedden a 67. Frankfurti Könyvvásár, a világ legnagyobb könyvszakmai találkozója, adja tudtul az Origo. A szokatlanul szigorú biztonsági előírásokat az indokolta, hogy a rendezvényt megnyitó sajtókonferencia vendégszónoka a folyamatos életveszélyben élő Salman Rushdie volt.