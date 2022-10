Balogh Gyula;

színház;Stuttgart;Bagossy László;

2022-10-19 06:45:00

Freeszfe-s magyar rendező vezet színházat Stuttgartban

A következő évadtól Bagossy László rendező lesz a a stuttgarti Theater Tri-Bühne művészeti igazgatója, megbízatása 2023 szeptemberétől 2027 augusztusáig szól.

Évek óta rendszeresen rendez ebben a német színházban, jelenleg Pintér Béla Szutyok című darabját próbálja, a drámát Lengyel Anna fordította.

A stuttgarti Theater Tri-Bühne évtizedek óta foglalkoztat magyar rendezőket, az elmúlt években megfordult az intézményben Zsámbéki Gábor, Székely Gábor, Lukáts Andor és Székely Kriszta is. Bagossy László pedig szinte minden évben rendezett Stuttgartban. Először 2005-ben egy vendégjátékon járt a városban a Katona József Színház Top Dogs című előadásával. Azóta a most leköszönő igazgatónő Edith Koerber rendszeresen meghívta rendezni. Bagossy Lászlót tehát régi szakmai kapcsolat fűzi a két kisebb játszóhellyel rendelkező, de a város szívében lévő stuttgarti színházhoz. Jól ismeri a társulatot és a várost is, ahol sok időt töltött. Már korábban is felvetődött, hogy átvegye a Theater Tri-Bühnét, de mint lapunknak elmondta, akkor még nem akarta elhagyni a Színház-és Filmművészeti Egyetemet, ahol a Színházművészeti Intézetet vezette, illetve évekig - mások mellett - az Örkény Színházban dolgozott. Az egyetem modellváltása óta azonban távozott az SZFE-ről és a Freeszfe elnökségében tevékenykedett, illetve tanított.

Mint azt megírtuk, a hat fős színházrendező osztálya a múlt héten vehette át diplomáját a Freeszfe keretein belül. Ő volt az átigazolt diákok európai diplomamentő (Emergency Exit) programjának egyik főszervezője. A Freeszfe hallgatói külföldi egyetemek akkreditációjával juthatnak diplomához.

Bagossy László, akinek vezetői koncepcióját a meghallgatásán a stuttgarti képviselő testület minden pártjának küldöttje egyhangúlag támogatta, igazgatóként is szeretne segíteni a Freeszfe-n és partneregyetemein már diplomázott és a jövőben diplomához jutó diákjainak. - Terveim szerint a Tri-Bühne fontos, európai karrier indító bázisa lehet a Freeszfe-n végzett fiataloknak is, ahol akár a diploma munkájukat is elkészíthetik, hiszen egy olyan barátságtalan és egyre inkább elszegényedő közegben, mint Magyarország, nagyon nehéz helyzetbe kerültek. De az európai partneregyetemek pályakezdőinek sincs könnyű dolguk a Covid-19 által sújtott szakmában.

Felvetődött az is, hogy hasonló adottságú színházak bevonásával egy európai hálózatát hozzák létre a színházi gyakorlóhelyeknek, ahol a Freeszfe hallgatói, diplomásai együtt próbálhatnák ki magukat az osztrák, német vagy lengyel társaikkal. A Tri-Bühnén a tervek szerint minden bemutatóhoz fiatal, pályakezdő színészeket, rendezőket, dramaturgokat és tervezőket hívnak meg a következő évadtól.

- A járványt, illetve a mostani energiakrízist a német színházak is megérzik – mondta a rendező. - De a német gazdaság stabilabb és erősebb, a társadalom pedig szolidárisabb, és ez több reményre ad okot, mint a magyarországi kilátások. Ráadásul mi egy kisebb színház vagyunk, válságállóbbak, így remélhetőleg könnyebb lesz alkalmazkodnunk a nehézségekhez. A mostani helyzetben, ahogyan egész Európában, úgy Németországban is elgondolkodnak a nézők, hogy mennyit költsenek kultúrára, egyre gyarapodnak a közös problémáink, s egyre több okunk van rá, hogy ne külön utakon járjunk, hanem együtt keressük a megoldásokat. Sokan gondolják úgy, hogy a globalizáció csupán egy ideológiai vita a szuverenisták meg a globalisták között, de ez sokkal inkább egy evolúciós folyamat, ami ellen valójában senki nem tud tenni semmit. A világ népei és kultúrái egyre inkább összefonódnak, ahogyan a problémáik is. Aki ez ellen kapálódzik, kudarcra van ítélve – tette hozzá a rendező.

Novemberben a budapesti Goethe Intézet szervez egy szimpóziumot, ahol Németországban dolgozó magyar színházi szakemberek mesélnek majd a tapasztalataikról – Bagossy László is a meghívottak között van, - érdemes lesz követniük az eseményt azoknak, akik részletesebb információkhoz szeretnének jutni.

A magyarországi helyzettel kapcsolatban megjegyezte, hogy kétségbeejtőnek tartja az otthoni állapotokat. - Úgy látom, hogy már a különböző szekértáborokon belül is egymásnak esnek a társadalmi élet szereplői. A krízis újabb fokozatába kapcsolt. Komoly esély van rá, hogy ennek egy - a teljes nemzet számára fájdalmas - talajfogás lesz a vége.