2022-10-18 20:33:00

Több bérleti díjjal tartozik egy másik fideszes önkormányzatnak az V. kerületi jegyző, mint az az idős nő, akit kilakoltatott

Ráadásul más furcsa ügyei is akadnak.

Az V. kerület jegyzője, Sélley Zoltán János jóval több pénzzel tartozott korábban a Hegyvidéki Önkormányzatnak be nem fizetett ingatlan bérleti díj miatt, mint az a nő a Belvárosi Önkormányzatnak, akit nemrégiben kilakoltattak tartozása miatt – közölte egy birtokába került dokumentumra hivatkozva a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.

Mint korábban lapunk is beszámolt róla, ez az a kerület, ahol a múlt héten kilakoltattak egy 67 éves nőt belvárosi önkormányzati lakásából. Összesen 151 400 forint lakbérhátraléka és 73 ezer forintos tartozása volt a kifizetetlen fűtésszámlák miatt, csaknem 200 ezer forint tartozás pedig jelenleg is per alatt áll. A Város Mindenkié csoport mindent megpróbált megtenni a kilakoltatás megakadályozása érdekében, a fennálló tartozást alapítványi támogatásokból egy összegben kifizették volna, de erre nem kaptak lehetőséget.

Úgy tűnik, Sélley Zoltán , magával szemben kevésbé szigorú. A jegyző egy 15 négyzetméteres alagsori önkormányzati tulajdonú ingatlant bérelt a XII. kerületi Fodor utca 83. szám alatti házban, havi 35 848 forintért (ebből a bérleti díj 28468, az úgynevezett különszolgáltatási díj pedig 7 380 forint) és a 2013. október 24-én kiállított számláján az látszik, hogy 2013. október 15-én 758 277 forinttal tartozott az önkormányzatnak.

Ellenben a kilakoltatott hölgy még egy személyre szóló lejárató anyagot is kapott a Hír TV-ben a jegyzőnek viszont aligha kell szembenéznie efféle kellemetlenségekkel.

Az épületben egyébként övé lett a padlástér is, így neki kellett volna felújítani a tetőt, ám ez sokáig nem kezdődött meg, hiába érkeztek meg sorra az önkormányzat felszólító levelei. Sőt, a vállalt felújítást addig sikerült halogatni, míg a tető beomlott, ami miatt az emeleti lakás beázott és a szomszéd elmondása szerint, napokig esernyőt volt kénytelen használni a lakásában. Úgy sikerült felgyorsítani az ügymenetet, hogy az édesanyja – miután hónapokon át nem kapott a polgármestertől időpontot – megvárta és leszólította Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármestert a hivatal előtt. Végül nagy nehezen sikerült elvégezni a rekonstrukciót, de még mindig akadnak olyan munkák, amelyeket nem végzett el. A felújítás is különös körülmények közt zajlott, a szomszédok elmondása szerint

A jegyző viszonya teljesen elmérgesedett a lakókkal, amelyhez gyaníthatóan hozzájárult az is, hogy Sélley Zoltán feljelentette őket. Az egyik szomszéd bűne például az volt, hogy yorkshire terrierjeit kiengedte a társasház udvarára póráz nélkül.