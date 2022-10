Danó Anna;

egészségügy;gyógyszer;reform;méltányosság;

2022-10-19 06:05:00

Januártól kevesebb gyógyszerhez kell méltányossági kérelem, a kormányzati ígéret szerint hosszabb távon jobban járnak a magyar betegek

Az orvosoknak részletesebben kell majd indokolniuk, ha egyedileg támogatott készítményt kérnek.

A méltányossági gyógyszer felírásának ésszerűsítését tervezi a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) – jelentette be a Magyar Eegészség-gazdaságtani Társaság (META) minapi konferenciáján Bidló Judit főigazgató-helyettes.

A változtatás célja, hogy a most egyedi méltányossággal elérhető terápiák közül a lehető legtöbb a normál támogatási rendszerben váljon hozzáférhetővé. Azt szeretnék elérni, hogy a valóban szükséges gyógyszereket a gyártók próbálják a támogatott, azaz úgynevezett befogadott készítmények körébe juttatni, hogy ne egyedi méltányossági kérelem alapján kelljen igényelni őket.

A biztosító januárig várja a gyártók befogadási kérelmeit az eddig egyedi méltányosságból hozzáférhető termékeikre. Bidló Judit előadásában elmondta: a Belügyminisztérium vállalta, hogy felgyorsítja az új készítmények befogadását, és 90 napon belül minden termékről megszületik a döntés. Ez alapján támogatást kap a termék, amivel egyedi kérelem nélkül is hozzájuthat a beteg, vagy elutasítás esetén egyedileg sem támogatható a gyógyszer. Így csak akkor kellene méltányossági kérelmet beadni, amikor az adott terápiához való hozzájutásra, közfinanszírozására tényleg nincs más esélye a betegnek. Az új rendszerben ehhez egy elektronikus felületet is nyitnak. Ezen keresztül az orvosoknak a jövőben valamivel részletesebb kérelmeket kell előterjeszteniük, például jelölniük kell, hogy az adott beteg esetében miért azt a terápiát választják, és attól milyen egészségnyerseséget remélnek. Az így szerzett tapasztalatok befolyásolhatják a készítmény készítmény későbbi befogadásáról szóló döntést.

A gyógyításban alkalmazott szerek többségét a társadalombiztosítás részben vagy teljes egészében finanszírozza, ám előfordul, például a daganatos betegek gyógyításában, hogy a terápiában már minden közfinanszírozott lehetőség kimerül, de a protokoll következő lépcsőjében van olyan ajánlott készítmény, amit még nem finanszíroz a hazai biztosító. Ezek a beteg által szinte megfizethetetlen gyógyszerek, a költségeiket egyedi méltányosságból a beteg kérésére átvállalhatja a NEAK.

Ilyen méltányossági eljárásban döntenek azokban az esetekben is, ahol eddig semmilyen terápia nem volt elérhető. Az elmúlt években nagy sajtóvisszhangot kapott SMA-terápia, ez és mások azonban továbbra is egyedi méltányosság keretében lesznek elérhetők, mivel nincs összehasonlítható alap más készítményekkel, és ezért a költséghatékonyságának vizsgálatakor más szempontokat kell mérlegelni. Jelenleg a gyógyszerkiadások mintegy harmadát a betegek egy százalékára költi a biztosító. A drága gyógyszerek ugyanis jellemzően az egyedi döntésekkel jutnak a betegekhez, ahol értelemszerűen sokkal nehezebb a rendelkezésre álló összeg elosztásában a költséghatékonyság elveit érvényesíteni.

Ez azt jelenti, hogy valamennyi munkanapra több mint 110 kérelem jut. Ennyiről kellene érdemben ítéletet mondania annak a tíz szakembernek, akinek most ez a feladat. Nagyjából negyven perc jut egy kérelemre. – Mindebből kitűnik a helyzet abszurditása – mondta NEAK főigazgató-helyettese és hozzátette azt is, hogy sok esetben ennyi idő alatt nem is lehet minden szempontot figyelembe venni. A betegek pedig csak a 60 napos ügyintézési határidő második felében (átlagosan 41 nap alatt) jutnak hozzá a terápiájukhoz.