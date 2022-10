P. L.;

2022-10-19 14:13:00

Németh Szilárd vendégül látta druszáját a birkózó akadémián

Természetesen meghitt fotó készült a látogatásról.

Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója baráti látogatást tett Németh Szilárdnál, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia épületében. Erről a rezsibiztos be is számolt a Facebookon, azt írta:

Az nem világos, hogy vajon mások is beléphetnek-e a birkózó akadémia területére, vagy Németh Szilárd továbbra is a saját VIP-terepeként használja-e a KIMBÁ-t. Lapunknak még júniusban nyilatkozott Ábel Attila, Csepel egyébként szintén fideszes alpolgármestere, aki azt mondta, a csarnok körbe van kordonozva, hozzá sem férnek a csepeli lakosok. Az illetékes budapesti 17. számú választókörzetben egyébként rendre vereséget szenvedő Németh Ábel Attila szerint a közpénzből felhúzott épületet azért kordonozta körbe, hogy megmutassa, az csak és kizárólag az övé, azt enged be oda, akit ő akar. Amikor pedig tavaly júniusban az önkormányzat megunta a dolgot és nekiálltak a kordont elbontani, vélhetően Németh Szilárd rendőrt hívott a fideszes Borbély Lénárd polgármesterre. Így aztán még a mozgáskorlátozottak sem tudták rendeltetésszerűen használni a nekik épült parkolókat.