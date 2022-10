nepszava.hu;

Hír TV;közoktatás;manipuláció;

2022-10-19 15:10:00

Egyszerű, a tiltakozásokat ellenző tanárként mutatta be a Fidesz budaörsi elnökét a Hír TV

Szemérmesen elhallgatták, hogy a vendég valójában politikus, aki ráadásul egyéb munkáival messze többet keres, mint a pedagógusok túlnyomó többsége.

Kedden este a budaörsi Szent Benedek Technikum tanára volt a Hír TV vendége.

Czuczor Gergelyt a közoktatásban tapasztalható problémákról beszélgettek. Elsőre csak az lehetett gyanús a nézőknek, hogy a meghívott erősen kritizálta a tüntető tanárok követeléseit, emellett szinte hibátlanul felmondta a kormányzati kommunikációs sorvezetőt.

Mint a 444.hu észrevette, a műsorban egyáltalán nem említette meg a műsorvezető, hogy Czuzor Gergelynek nem kizárólag a tanári fizetésből kell megélnie, mely bruttó 238 ezer forint: ő a budaörsi Fidesz elnöke, önkormányzati képviselője, 2019-ben a polgármesterségért is őt indította a kormánypárt. Emellett vagyonnyilatkozata szerint havi 800 ezerért ad PR-tanácsokat egy cégnek. Vagyis jövedelme messze meghaladja azt, amiből egy átlagos pedagógus kap munkájáért.

Czuczor Gergely a tüntetések időzítéséről azt mondta, az egész magyar társadalmat súlyosan érintik az elhibázott szankciókból eredő különféle problémáink”, a rezsiárak, az infláció, és ebben a helyzetben inkább összefogásra lenne szükség. Szerinte a béremelésért tüntető tanárok ehelyett „ennek a jogos követelésnek ez élére állva hangulatot keltenek. Ez szerintem nem túl szerencsés, mert most nem ennek lenne itt az ideje.” Azért is bírálta a tüntetőket, hogy összefüggést látnak a tanárhiány az alacsony bérek között. „Egy picit fáj is ez nekem, hogy a tüntetők első követelése, hogy »ha tisztességes bért kapunk, akkor majd beáramlanak az új és megtáltosodott tanárok«. Ezt egy picit azért kikérem magamnak, tehát mi, akik tanítunk, azért ne legyünk már ennyire lenézve, hogy mi csak azért vagyunk ott, mert a fizetésért vagy a kevés fizetés miatt nem tanítunk adott esetben jól vagy semennyire.” Elismerte, hogy a reformokra szükség van, de nem most, amikor ilyen veszélyben meg problémában van az ország.

„Társadalmi felelősségvállást kell mutassanak a pedagógusok. Társadalmi felelősségvállalásban nem minket kell első helyre tenni, hanem adott esetben a honvédeket, a rendőröket, tehát mindazokat, akik az ország szuverenitásáért küzdenek.”

Elmondta azt is, hogy a budaörsi tüntetések magjában „megtaláljuk a baloldali politikusokat, az ottani polgármestert, a képviselőtestületnek a prominens személyiségeit”. Az inkognitóban nyilatkozó politikus rossz üzenetnek tartja, mert szerinte „politikai kérdést csinálnak egy olyan nemzetstratégiai kérdésből, amit oktatásnak hívunk”.

A kormánytévében nem ez az első alkalom, amikor hazudnak a nézőknek. Mint korábban lapunk is beszámolt róla, korábban egy olyan fiatalt kapcsoltak, aki „23 éves, és már dolgozik, tehát van önálló bevétele”. A vendég ezt követően elkezdte dicsérni a kormány intézkedéseit, a nézők pedig nem tudhatták, hogy a Fidelitas egyik regionális elnöke beszél - ezt a Színház-és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) tanító Velkovics Vilmos valamiért „elfelejtette” közölni.