Csúnyán beégette magát a Hír TV - a Fidelitas közép-dunántúli elnökét kérték meg, hogy méltassa Orbán bejelentését

A köztévé csúcsra járatta a menetrendszerű uszítást és hergelést Brüsszel ellen.

Brüsszeli forrásból kevesebb mint félmillió ember beoltására elegendő vakcina érkezik Magyarországra március végéig az M1 kormányzati forrásból származó információi szerint.

A kormánykörökben közszolgálatiként emlegetett csatorna szombati adásban elhangzott, hogy a kabinet "egyértelműen elhibázottnak és lehetetlenül lassúnak tartja Brüsszel vakcinabeszerzését". A kormány számításai szerint ha csak Brüsszelre hagyatkozik Magyarország, akkor szeptember végénél előbb nem lehet feloldani a korlátozásokat. Ezért a kabinet úgy döntött, hogy Magyarország nem vár Brüsszelre - tették hozzá. A miniszterelnök utasítására a Pénzügyminisztérium a napokban több tízmilliárd forintot különített a brüsszeli keretszerződésen kívüli vakcinák beszerzésére. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kapott felhatalmazást a kormánytól a tárgyalásokra - hangzott el a műsorban.



Magyarország Kína mellett Oroszországgal is egyeztet, a külügyminiszter ebből az okból rövidesen Moszkvába is utazik.

Hamarosan már tömegesen oltanak vele? Fotó: Iliya Pitalev

Orbánék az orosz és a kínai vakcinát is hatékonynak és biztonságosnak tartják, amit arra alapoznak, hogy mindkét készítménnyel több millió embert oltottak már be. A kínai és az orosz vakcinát használják az Egyesült Arab Emírségekben és Bahreinben is. Magyarország erre hivatkozva mindkét gyártó országgal felvette a kapcsolatot. A kormányzat lehetségesnek tartja, hogy márciusig akár kétmillió ember beoltására is elegendő vakcina érkezik Magyarországra Brüsszelen kívüli forrásokból - hangzott el az M1-en.