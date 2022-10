R. Hahn Veronika (London);

2022-10-19 20:17:00

Új zeneigazgatót neveztek ki a Királyi Operaház élére

A negyvenegy éves cseh karmesterre, Jakub Hrůšára esett a választás.

A Royal Opera House (ROH) a hét elején jelentette be, hogy Jakub Hrůšát nevezte ki új zeneigazgatójává. Az alaposan átgondolt utódlási terv keretében a Sir Antonio Pappanót követő fiatal cseh karmester azonnali hatállyal munkába lép, mint kinevezett zenei vezető. Sir Tony – aki addigra, 22 év után az ROH leghosszabban szolgáló direktora lesz – 2024 nyarán veszi át a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekarához átigazoló Sir Simon Rattle-től a Londoni Szimfonikusok irányítását. A következő évadban Hrůša és Pappano vendégkarmesterekként osztoznak az operaházi felelősségen, majd a végleges váltás 2025 szeptemberében következik be.

Jakub Hrůša 2016 óta a Bambergi Szimfonikusok vezető karmestere, de első számú vendégdirigensként két másik zenekarnál is dolgozik, a Cseh Filharmonikusoknál és a római Santa Cecilia Akadémia Zenekaránál. (A világhírű Bambergi Szimfonikusok 1946-ban alakult Csehszlovákiából – Prágából, Karlovy Varyból és Sziléziából – Németországba telepített német muzsikusokból – a szerk). A Királyi Operaházban korábban a Carmen és a Lohengrin előadásaiban mutatkozott be nagy sikerrel. Oliver Mears, az ROH igazgatója „a szimfonikus és operai repertoár egyik legizgalmasabb karmestereként jellemezte Hrusát, aki nem csak rendkívüli zenészként és színházcsináló alkotóként tűnik ki, hanem személyiségének varázsával is, igazi csapatjátékos”. A kinevezett zenei vezető „óriási megtiszteltetésnek és izgalmas kihívásnak” tekinti a megbízást a legmagasabb művészi színvonalon dolgozó Covent Gardenben, Londont már eddig is professzionális otthonának tekintette.