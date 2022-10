nepszava.hu;

Orbán Viktor;nézeteltérések;Al Di Meola;uniós szankciók;orosz-ukrán háború;

2022-10-20 16:11:00

Ismét beszólt Al Di Meola Orbán Viktornak: "a probléma az, hogy Magyarország támogatja Putyin gonoszságát"

Pedig a miniszterelnök tavaly még dedikált lemezt is kapott a világhírű amerikai gitárostól.

Ismét beszólt a Facebookon Al Di Meola Orbán Viktornak a kormány háborús álláspontja miatt.

Az amerikai gitáros Orbán szerdai Facebook-bejegyzéséhez fűzött megjegyzést. A kormányfő ebben azt írta, „Brüsszel legújabb javaslata a gázársapkáról Magyarország számára jelenlegi formájában gázembargót jelent. Elég volt az elhibázott brüsszeli szankciókból!”.

Di Meola hozzászólásában azt írta,

Nem ez volt az első alkalom, hogy az amerikai zenész nem bírta türtőztetni magát a magyar kormány háborús álláspontjával kapcsolatban. A magyar kormányfő szeptember végi szankcióellenes mantrájáról szóló Facebook-bejegyzésénél előbb Gál Kingának válaszolt (aki azt írta, „Mi, magyarok, a béke pártján állunk. Csak a béke jelenthet megoldást.”), akinek azt írta, ha valóban a béke pártján állnak, akkor ne támogassák Putyint.

Később pedig egy külön hozzászólásban azt írta, hogy Orbán Oroszországot támogatja az orosz gáz és olaj vételével. Szerinte ha más országok kormányai be tudják tartani a szankciókat, akkor a magyarnak is be kellene tudnia. „Ne gazdagítsd azt az ördög Putyint! Már megrendült a pozíciója Oroszországban, az ország pedig ellene fordul az emberiesség elleni bűncselekmények miatt! Teljes mértékben támogatnunk kell Ukrajnát! Kérlek, cselekedj helyesen!” – írta akkor.

Pedig a miniszterelnök tavaly még büszkén dicsekedett azzal, hogy dedikált lemezt kapott Di Meolától.