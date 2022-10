Karikó Sándor;

filozófia;kapcsolatok;közbeszéd;

2022-10-23 19:04:00

Amikor az én megbukik és megdicsőül

Az emberi kapcsolatokat egész sor szaktudomány vizsgálja, hogy csak egyetlen friss fejleményre utaljak: a kommunikáció-kutatás megszívlelendő tanulságokat fogalmaz meg a digitális világ különféle hatásairól. Amire viszont kevés társadalmi figyelem irányul közbeszédünkben, az a filozófiai (és részben etikai) mondanivaló.

Pedig az emberek társas kapcsolatainak tisztázásában egyáltalán nem nélkülözhetjük az ilyen jellegű kutatásokat. Ugyanis a filozófia az, amelyik a legmélyebb szinten tárja fel az emberi kapcsolatok világát. A filozófia felismeri és feltárja, hogy az együttműködésben lényegileg a társas viszonyok törvényei munkálkodnak, amelyek alapvetően a társadalmi viszonyokra vezethetők vissza. De mi valójában a társadalmi viszony jelentése?

Anélkül, hogy bonyolult és hosszas szakmai (filozófiai) fejtegetésbe fognék, induljunk ki abból a trivialitásból, hogy az egyén a társadalomban nem létezhet egyedül. Kivétel ugyan akad: ez a remetesors (igaz, elhanyagolható arányban). Az általános tendencia éppen az, hogy az egyén ezernyi szállal kötődik a többi emberhez. Szükségképp kialakul egy általános, a konkrét történelmi helytől és időtől bizonyos szempontból függetlenül létező viszony, melynek lényegét sokan leírták már. Ahogyan József Attila tűpontosan megfogalmaz: „Hiába fürösztöd önmagadban, / Csak másban moshatod meg arcodat.” A filozófia az alábbiakban értelmezi ugyanezt: „minden olyan viszony, amelyben az ember önmagához áll, csak abban a viszonyban valósult meg, fejeződik ki, amelyben az ember a többi emberhez áll… Mikor az ember önmagával áll szemben, akkor a másik ember áll szemben” (Marx). Tovább gondolva a szövegrészt, kimondhatjuk, maga a társadalom nem is az egyes egyénekből áll, hanem az összegét fejezi ki azoknak a viszonyoknak, amelyekben az egyének állnak egymással. Az emberek tehát együttélésre és együttműködésre lépnek életük során, amelynek alapozását (legáltalánosabb tartamát és formáját) maguk a viszonyok adják meg. A viszony – ebben a vonatkozásban – entitás, a történelem egyetemleges képződménye.

A viszonyban – köznapi szóhasználatban: a társas együttélésben – nyilvánvalóan erkölcsi szempontok is felmerülnek. Ezzel kapcsolatban például Hamvas Béla jól látja: „A normális embert arról ismerem meg, hogy nem közömbös, nem részvétlen, nem semleges… A közösség kezdete, amikor az emberben felébred a tudat: nem vagyok egyedül, és minden ember sorsával elszámolni tartozom.” Milyen nemes morális elv fogalmazódik itt meg! És a gyakorlatban milyen távol vagyunk az ilyen erkölcsi magaslattól.

Ugyanakkor előfordul, igaz, ritkábban, a másik véglet mint pozitív forma, amikor létrejön a különleges képződmény: tudniillik az "én" és a másik "én" sajátos egybeolvadása, együttléte. Nézzük meg rövidre fogva mindkét viszonyulást!

Úgy tűnik, az önző "én" térhódítása sokunkat rabul ejt, és ellenállhatatlanul vonz bennünket. Nem szívderítő a genetikus Richard Dawkins kijelentése: „ha olyan társadalmat szeretnénk felépíteni, melyben az egyének nagylelkűen és önzetlenül együttműködnek a közjó érdekében, kevés segítségre számíthatunk a biológiai természettől” (Az önző gén). Sajnos, hozzátehetjük, a mai társadalmi folyamatok sem segítik az önzetlen egyének tömeges kialakulását.

A szépirodalom gazdagon és érzékletesen mutatja be az önző "én" világát és káros hatásait. Hadd hivatkozzak két, úgyszólván ötletszerűen kiválasztott példára. Ibsen Peer Gynt-je meggyőzően mutatja be az önző "én" életútját: „én én akarok lenni teljesen, … az egész földkerekségen” – mondja a főszereplő. Peer a társas viszonyokat nem építi, hanem könyörtelenül kihasználja, valójában szétroncsolja az együttműködést, miközben önmagát is megfosztja emberi értékeitől. A másik példát Robert Musiltól veszem. Fő művének hőse, Ulrich keserűen állapítja meg, milyen közömbössé váltunk. Már nem egész emberként állunk szemben a világgal, hanem „csak valami ez-vagy-az úszkál valami általános tápfolyadékban.” (A tulajdonság nélküli ember, illetve Esszék)

Végül figyeljünk fel a kortárs hazai filozófus, Almási Miklós keserű megállapítására. A digitális világban „A másik mint személy, eltűnőben van. A Facebookon, a Twitteren tele vagyok followerekkel (követőkkel), de mivel nem személyek, nem tudnak tükröt tartani elém (gondoljunk itt vissza József Attila idézett soraira! – K.S.), nem tudnak beépülni az egyéniségembe… Az egyén társadalmisága megrendült, … gyengülnek azok a szálak, amelyek a Másiktól az »Én«-hez vezetnek…. A csetelés sem tudja pótolni a közvetlen és hatásos, szilárd nyomot hagyó érzést. Sokakban kialakul az »alone together« jelensége, vagyis az együtt vagyok velük, mégis egyedül.”

A példák úgyszólván tetszés szerint folytathatók, de talán már a fentiek is meggyőzhetnek bennünket arról, hogy az „én” integritása – különböző folyamatok hatására – megrendül, létezése megbomlik. A társadalomnak (a gazdaságnak, a kultúrának, a nevelésnek, kiváltképp a politikának) muszáj reagálnia az ilyen következményre. A káros folyamattal szembesülni kell, a korábbiakhoz képest sokkal határozottabban és hatékonyabban.

A társas viszonyban, ahogy utaltam rá, egy kívánatos pozitív formula is megvalósulhat. A sajátos képződmény tartama az, hogy az egyén nem pusztán alkalmazkodik a másikhoz, és nemcsak önálló „fél”-ként veszi számításba (ami természetesen már önmagában is örvendetes fejlemény), hanem – képletesen – egyesül, összeolvad a másik lénnyel. Tulajdonképp megvalósul a tökéletes azonosulás, az eggyé válás, az egymásba való olvadás akarata, érzése, élménye. És ekkor kialakul a társas viszony legmagasabb rendű foka, amelyet – ha megvalósul – nemcsak jó szívvel fogadunk, hanem egyenesen csodálhatunk.

Már Platón arról elmélkedett, hogy a Zeusz által kettéválasztott emberlényt újból összeforrasztja, egymásba olvasztja. Így válnak ketten eggyé, és az embernek ezt a „teljesség vágyát és keresését hívjuk Erósznak”. Később a magyar kultúrában Hamvas Béla utal vissza a platóni gondolatra. Összehasonlítva a szerelmet és a barátságot, így summáz: „A szerelem titka, hogy kettőből egy lesz, a barátság titka, hogy az egyből kettő.” És számomra nyilvánvaló, a sajátos egybeolvadás a későbbi életkorokban sem szűnhet meg. Emlékezzünk csak a klasszikus görög mitológiából Philemon és Baucis megkapó történetére! A férj-feleség önzetlenül, harmóniában, szeretetben éltek. Utolsó kívánságuk az volt, hogy haláluk után egymás mellé helyezzék őket. Megtették ezt az istenek, jutalmul azért, mivel korábban épp ők segítették a szállást kérő isteneket. A sírhelyükön kinőtt két fa szimbolizálja: az "én" igenis egybeolvadhat a másik lénnyel. Az eggyé válás a sírig (vagy talán azon túl is) tarthat. Azt gondolom, ilyen nagyszerű példákat sokunk tudna felhozni a mindennapi életből.

Tudom, egy ilyen valóságos állapot létrehozása roppant nagy fokú erkölcsi érzéket, nemes erényt kíván, és ráadásul szükséges a társadalmi körülmények szerencsés alakulása. Ám higgyünk abban, hogy a harmonikus együttlétre legalább törekedhetünk! Mert törekedni rá még mindig lehetséges. És arra is gondolhatunk, hogy a jóra épp úgy irányulhat cselekvésünk, mint a rosszra. Az ilyen hit és elhatározás előremozdítja a társas viszonyok fejlődését. Viszont az "én" mindenáron való erőltetése, mint például az önző "én" térnyerése, csakis hátráltatja azt. Nyilván, a társas viszony sokféle formát, átmenetet ölthet, ám, a fenti rövid filozófiai elemzés jól mutatja, miért és miként torzulhat el az "én" létezése, illetve milyen irányba találhatjuk meg a kívánatos megoldást.