Nem csak a több száz oldalas tudományos bestsellerek tudnak ütősen érvelni, aminek ékes bizonyítéka például Byung-Chul Han munkássága.
Provokatív felvetéseik már magyarul is olvashatók.
A kötelező reggeli kutyasétáltatás nálam az elmélkedés ideje. Most persze ne gondoljanak valami platónosan vagy hegelesen mély töprengésre, mert a fél szememet közben folyton Bellán kell tartanom. Azt lesem, hogy honnan, melyik sarok vagy fa mögül bukkanhat fel egy madár vagy macska, melyik bokor alól támolyog elő az éjszakát önkényesen meghosszabbító sün, mert akkor bizony olyat ránt a pórázon (ha meg anélkül van, elrohan), hogy minden használható gondolat kizuhan belőlem, és még örülhetek, ha a karom a helyemen marad.
A laikusok számára elsőre talán túlzásnak tűnhet veszélyesnek nyilvánítani a nullát, belelapozva a könyvbe azonban hamar kiderülhet, hogy a szerző. nem túloz.
Ismerünk alkalmazott pszichológiát, pedagógiát, etikát, matematikát, művészetet, egészség- és sporttudományt, társadalomtudományt, muzeológiát, stb. De mit keres a filozófia rendkívül absztrakt világában az „alkalmazott” jelző és megszorítás?
Statisztikákról és számokról beszélünk ahelyett, hogy átadnánk magunkat a sport örömének – vélekedett Nemes László filozófus, aki szerint kérdés, hogy a versengés nyílt formája hogyan egyeztethető össze azzal a társadalmi folyamattal, amely az elfogadást tűzi a zászlajára. Interjú.
„Amikor igazán szeretünk, újra átéljük a kereszthalált” – mondja a nemrég megjelent, B. rövid élete című kötet szerzője. A metafizikus útkeresés járt és járatlan ösvényeit színre vivő Kertai Csengerrel esztétikai és vallási dilemmákról is beszélgettünk.
Az oroszpárti propagandista egy új, magyar világfilozófiát vizionált.
Ma figyelmen kívül hagyni a mesterséges intelligenciát olyan lenne, mint 2007-ben lekicsinyelni a mobiltelefont. Az életünk minden részébe be fog kúszni az MI, oda is, ahová eddig nem gondoltuk volna. Forradalmasíthatja az orvoslást, a közlekedést, a klímaváltozás elleni küzdelmet, az oktatást, és segíthet csökkenteni a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ámde veszélyei is vannak, és itt ne rögtön gyilkos robotokra gondoljunk – az Európai Unió mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottsága (AIDA) őszre ígért, még a ChatGPT elindítása előtt megalkotott kereteknél jóval szigorúbb szabályozása elsősorban az adat- és a fogyasztóvédelemre fókuszál, hiszen a példátlan léptékű adatgyűjtés előidézheti a tömeges megfigyelést, az alapjogok sérülését. A lehetőséget látja az MI-ben Laki Beáta filozófus is, egyben morális kötelességünket, hogy az emberiség javára és boldogulására használjuk azt, hiszen számos tudományos innovációt tudunk felsorolni ellenpéldaként, gondoljunk akár a mozikban most vetített Oppenheimer-történetre.
Hajlamosak vagyunk elkerülni azt az – egyébiránt magától értetődő – alapkérdést, hogy egyáltalában mit nevezünk munkának, mi annak legáltalánosabb és legmélyebb tartalma.
A manapság egyre népszerűbb művészetterápiák mellett létezik egy olyan, kevésbé ismert tevékenység, amely az emberek életvezetési döntéseinek támogatására a filozófiát használja. A filozófiai tanácsadás, vagy filozófiai terápia külföldön (így Németországban, Franciaországban és az Egyesült Államokban) már bevett gyakorlat, Magyarországon azonban nincs hagyománya. Pedig azok számára, akik szellemi szükségleteikre, vagy életvezetésük mikéntjére keresnek válaszokat, egy filozófiai tanácsadó felkeresése lehet az egyik legjobb megoldás.
Modern pedagógia Az athéni iskolában.
„Mire gondolhatott a szerző?”
Az emberi kapcsolatokat egész sor szaktudomány vizsgálja, hogy csak egyetlen friss fejleményre utaljak: a kommunikáció-kutatás megszívlelendő tanulságokat fogalmaz meg a digitális világ különféle hatásairól. Amire viszont kevés társadalmi figyelem irányul közbeszédünkben, az a filozófiai (és részben etikai) mondanivaló.
Mi jut eszébe az olvasónak akkor, ha meghallja a filozófia szót? Unalmas kurzusok az egyetemen? Céltalan intellektuális időtöltés, amely semmilyen anyagi haszonnal nem kecsegtet? Egy olyan „tudományos diszciplína”, amely nem szolgál egzakt válaszokkal, vagyis teljesen értelmetlen? Egy elefántcsonttoronyba zárt szellemi műhely, amely csak a legokosabbak kiváltsága?