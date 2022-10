Králik Emese;

Mindszent;

2022-10-21 06:30:00

Kormánypárti válságkezelés: 19 idős embert tartanak bizonytalanságban Mindszenten

Százan tüntettek a mindszenti városháza előtt azért, hogy ne zárja be az idősotthont.

– Október 1-jén költözött be az otthonba az édesanyám. Nemsokára 91 éves. El tudja még látni magát, de már nem szeretett éjszaka egyedül lenni. Nagyon tetszik neki a hely, sok az ismerőse. Amikor meghallotta, hogy talán költöznie kell innen, egész éjszaka ébren maradt, sírt. Pedig Orbán is megmondta, hogy az utolsó, amit be fognak zárni, a gyermekintézmények és az öregek otthona – mondta a mindszenti főtéren, az anyukájának is otthont adó intézményért tartott demonstráción a József néven bemutatkozó férfi.

– Ennek az otthonnak meg kell maradnia! Én is kerülhetek ilyen helyzetbe, nem szeretnék másik városban élni. Hogy mennék ki az édesapám sírjához, mikor jönnének hozzám a családtagjaim? – fejtette ki Margit néni, miért jött el a tüntetésre.

Rajtuk kívül úgy százan tüntettek a városháza előtt azért, hogy ne zárja be az otthont, ne költöztesse el onnan az időseket még ideiglenesen se a fideszes vezetés.

Mint arról már beszámoltunk, a város a brüsszeli szankciókra hivatkozva november 1-től április 15-ig ideiglenesen bezárná az idősotthonát. Annak ellenére is, hogy az évi 3 milliárdos költségvetésű település mindössze 3,5 milliót spórolna ezzel. A korábbi döntés szerint az érintett 19 idős ember egy hódmezővásárhelyi intézményben kapna helyet. Bár a testület már döntött erről, bonyodalmak támadtak. Az intézményt – több más térségi otthonnal együtt – közösen működteti egy társulásban Mindszent, Hódmezővásárhely, Mártély és Székkutas. A társulás egyik közelmúltbeli ülésén elhangzott: ideiglenesen nem lehet bezárni az intézményt, ha onnan kiköltöztetik a lakókat, akkor az alighanem végleges lesz. (Bonyolítja a helyzetet, hogy a társulás jövőre megszűnik, ami miatt majd mindenképp újra kell tervezni az intézményrendszert.)

A polgármester – aki először kifejezetten a brüsszeli szankciók hatásaival magyarázta a költöztetési kényszert – később némiképp árnyalta álláspontját. Szerinte a társulás egyik tagja, Hódmezővásárhely polgármestere, az ellenzéki Márki-Zay Péter rendelte el az intézmények összevonását. Ezt Márki-Zay Péter lapunknak határozottan tagadta. Ennek ellenére csütörtökön Mindszent polgármestere, Zsótér Károly újra állította, hogy Márki-Zay döntései miatt van szükség az összevonásokra. Ezért – írta tegnap a Facebook-on – a mindszenti időseknek „már most a Kovács-Küry Időskorúak Otthonába kell költözniük” Hódmezővásárhelyre. Mindezek után felhívtuk, a polgármestert, hogy megtudjuk, mikortól kell kiköltözniük az időseknek, de meglepő módon Zsótér Károly már azt mondta: mivel az ideiglenes bezárás nem lehetséges, a véglegeset pedig nem szeretnék, az idősek november 1. után is maradhatnak az idősek Mindszenten. Úgy tudjuk, a végső döntést a testület a jövő hét elején hozza meg.