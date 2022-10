Szalai Anna;

Itt a budapesti tér, amely sokkal többet nyújt az unalmas magyar kombónál

A magyar közterek többsége nem több virágágyások, padok, szobrok alkotta meglehetősen unalmas kombónál. Az újjászülető Széna tér ennél jóval többet nyújt. Nem csupán új funkcióval, emlékparkkal gazdagítja a hazai köztér fogalmat, de számos eredeti ötlet felvonultatásával meghökkentően izgalmas, sokrétű teret hoz létre Buda egyik nyüzsgő átjáróházában. Közben nem rest az apró részletekre is ügyelni.

Bár szobor itt is van, mindjárt kettő. A Varsányi Irén utca felőli sarkon kapott helyet Szenes Hannának emléket állító mellszobor, amelynek sötét bronza gyertyafényként emelkedik ki a fehér talapzatból és posztamensből. Szenes Hanna Budán született, itt járt iskolába, itt korcsolyázott a helyi egyesületben, itt lakott rövid életének leghosszabb szakaszában és itt végezték ki a II. világháború alatt alig 23 évesen. A nőalak éppen a Jégkert felőli csücsökben apró nyírfaliget felé néz, ahol ülőkövek várják a megerősödő fák lombjai alatt megpihenőket. A másik szobor a Margit körút mellett áll. A fekete betontömb 1956-ra emlékezik, de nem a hősi toposzok ismétlésével, hanem szokatlan módon a korszak jellegzetes, hétköznapi tárgyainak lenyomatával. Miközben Őrsi Gergely II. kerületi polgármester a tér másik felén mutatja be a teret, gyerekek állnak meg a betontömb körül, találgatják, melyik lenyomat mi lehet. A játékmackó ismerős, de a szódásszifon, a régi formájú rádió, a demizson vagy éppen a kávédaráló már izgalmasabb feladvány. (Az alkotás a Hatdé csoport remek munkája.) A szobor különlegességét nem csupán az üzenet, a forma és az anyag adja, hanem a készítés módja is, ugyanis 3D-nyomtatással készült. (A szobortól nem messze kapott helyet a korábbinál jóval csinosabb meteorológiai állomás.)

A téren található különleges művészeti alkotások sorát gazdagítja az apró dunai kavicsokból kirakott vízjáték is, amely a forradalom emlékére 10 óra 23 perckor, 11 óra 04 és 19 óra 56 perckor nemzeti színű megvilágítást kap. A téren összeérő történelem jelenik meg az egykori várfal helyét jelző terméskőből kirakott vonalban, valamint az emlékezet útvesztőjében is. Utóbbi a tér kőburkolatában keresztbe-kasul futó irodalmi idézet-csík, amelyben többek között Márai Sándor, Térey János és Böszörményi Géza sorai olvashatóak.

A tér Hattyú utca felőli sarkán található két oszlop is, az egyik elfektetve, a másik állítva, amelyek a Szent János ispotálynak – a mai hasonló nevű közeli kórház elődjének – a tér megvalósításakor talált elemei. A néhai kórház homlokzatának vonalát szintén a burkolatba illesztett favonal jelzi. A múltat idézi az a három - állványon álló, turistatávcsövekhez hasonlatos – kronoszkóp, amelybe beletekintve mindenki régi Fortepan fotó alapján képet kaphat arról, hogy nézett ki abból nézőpontból például a harmincas évekbeli Lövőház utca, vagy az egykori Postapalota előtti terület 1956-ban.

A Csalogány utca felől egy ideiglenes kiállítóhelyet alakítottak ki, ahol kerületiek '56-os visszaemlékezési olvashatóak. S ezen a ponton meg kell említenünk Örsi Gergely panaszát is, aki erősen zokon vette, hogy a frissen felújított teret határoló Csalogány utca 53. tűzfalára illegálisan kifeszített reklámmolinót kérésre sem távolította el a tulajdonosa, megakadályozva ezzel, hogy fényfestéssel megjeleníthessék a forradalmi visszaemlékezéseket.

Még arra is figyeltek, hogy a térre vezető bicikliút közepéből kevésbé balesetveszélyes helyre tegyék át a lámpaoszlopot.

A tér átépítéséről még Tarlós István főpolgármestersége idején döntött a főváros 2018-ban, de a választások után felálló új városvezetés, illetve a szintén új polgármestert választó II. kerületi önkormányzat a tervek módosítása mellett döntött. Részben a költségek csökkentése – 2,5 milliárd helyett 1,3 milliárdból valósult meg, igaz a villamosmegállók és a Hattyú utca felőli rész megújításának elhagyásával –, másrészt a zöldfelület növelése érdekében. Összesen 68 fát ültettek el, 1500 négyzetméterrel több lett a zöld. Megújult a körút melletti zöldsáv is. A kivitelezéshez egy évvel ezelőtt kezdtek hozzá. Örsi Gergelynek a környékbeliek megszűnő parkolók miatti panaszára is válasza: a kerületben itt, a Varsányi Irén utcában vezetik be először a helyiek kizárólagos parkolását, ezenfelül kedvezményes parkolási lehetőséget biztosítanak a szomszédos utcában. A tér ünnepélyes átadása szombaton lesz.