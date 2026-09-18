Széna tér: keresik a közös nevezőt

A II. kerület polgármestere választási programjában többek között a közlekedés veszélyességének csökkentését és a zöldfelületek növelését ígérte. A főpolgármester pedig azt, hogy kikéri a lakosság, a civilek véleményét, és a nagyobb beruházásoknál élni fog a közösségi tervezés eszközeivel. A Széna tér átépítése lehet az első projekt, ahol a fenti elvek a gyakorlatban vizsgáznak.