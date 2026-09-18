A magyar közterek többsége nem több virágágyások, padok, szobrok alkotta meglehetősen unalmas kombónál. Az újjászülető Széna tér ennél jóval többet nyújt. Nem csupán új funkcióval, emlékparkkal gazdagítja a hazai köztér fogalmat, de számos eredeti ötlet felvonultatásával meghökkentően izgalmas, sokrétű teret hoz létre Buda egyik nyüzsgő átjáróházában. Közben nem rest az apró részletekre is ügyelni.
A férfit kórházba szállították, a rendőrök nem találtak nála semmilyen iratot.
A II. kerület polgármestere választási programjában többek között a közlekedés veszélyességének csökkentését és a zöldfelületek növelését ígérte. A főpolgármester pedig azt, hogy kikéri a lakosság, a civilek véleményét, és a nagyobb beruházásoknál élni fog a közösségi tervezés eszközeivel. A Széna tér átépítése lehet az első projekt, ahol a fenti elvek a gyakorlatban vizsgáznak.
Bár a bel-budai rész forgalmas (és rossz levegőjű) terének átalakítása már megkezdődött – az agglomerációs buszjáratokat például már kitelepítették –, a rekonstrukció mikéntjéről szóló diskurzus még nem jutott nyugvópontra.
Drágul a belvárosi várakozási díj, felújítják a Széna teret és nyílik egy pesti üzbég étterem is – minderre igent mondott már a Fővárosi Közgyűlés.