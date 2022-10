Népszava;

2022-10-21 20:16:00

Elsiratták a magyar baloldalt, de sokáig él, akinek holt hírét keltik

A Partizán filmje klasszikus magyar pusztulástörténet.

Sokáig él, akinek holt hírét keltik – ez a legoptimistább megközelítése a Partizán MSZP-ről készült videónekrológjának (Esettanulmány Tiszavasváriból: hogy épült le a baloldal?). Egy életjeleket mutató, többek között parlamenti frakcióval rendelkező pártot elgyászolni működő parlamentáris rendszerekben igazi kihívás, Magyarországon viszont az is pezsgő közéleti viták tárgya, van-e még parlament, beszélhetünk-e demokráciáról, létezik-e ellenzék.

Gulyás Márton filmje klasszikus magyar pusztulástörténet, egyrészt Tiszavasváriról, másrészt az iparváros gyorsan erodálódó egykori baloldali-szociáldemokrata hagyományairól, és csak harmadrészt a Magyar Szocialista Pártról. A dokumentarista és politikaszociográfiai elemeket egymásba gyúró alkotásból egy olyan szervezet képe rajzolódik ki, amely máig nem lépett túl a Gyurcsány Ferenc vagy Kiss Péter (Gyurcsány vagy nem Gyurcsány) dilemmán, és azóta sem találja a valamikor 2004 tájékán elveszített fonalat. Az alkotók mellékszálakból rakják össze, mellékszereplőkkel mondatják el a magyar belpolitika elmúlt húsz évének egyik meghatározó történetét.

Egy matematikailag mindenképpen nyerhetőnek tűnő, relatíve erős szocialista kötődésű választókörzetet sikerült itt úgy elbukni, hogy az MSZP a helyi szocialisták tudta nélkül visszahívta a jelöltjét, és látszólag harc nélkül átadta a lehetőséget a Jobbiknak, amely párt aspiránsa 2022-ben végül vesztett, jóval kevesebb szavazattal, mint amennyien 2018-ban itt az ellenzékre szavaztak (Szabolcs megye másik, inkább jobbikos körzetében viszont MSZP-s indult és vesztett).

A szűk egy órás dokuból kirajzolódó kép szerint az MSZP előző, Juhász Ferenc-Veres János-féle generációja képességesebb volt az utódoknál, és még az előválasztást is lehetetlen lett volna lebonyolítani a régiek nélkül; „Addig van Szabolcsban baloldal, amíg ők élnek”. Ha az elért választási eredményeket nézzük, ez akár igaz is lehet, az is tény azonban, hogy összehasonlíthatatlan a nevezett elődök feltételrendszere a maiakéval. Ezzel együtt, ahogyan az adás talán legizgalmasabb megszólalója, Balázs Anna helytörténész megfogalmazta, az összeomlás szinte tapintható:

„Az ellenzéknek semmilyen tevékenysége nincs itt, szisztematikus jelenlétre senki nem képes, senki nem hajlandó – mondja a kutató, arra is utalva: a 2022-es (vég)kifejlet leginkább annak a következménye, hogy a szabolcsiak úgy érzik: egykori pártjaik egyszerűen magukra hagyták őket.