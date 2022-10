nepszava.hu;

Karácsony Gergely arra buzdít, hogy akinek fontos a jövő, október 23-án álljon a diákok és a tanárok mellé

A vasárnapra meghirdetett, a Kálvin tértől a Műegyetem rakpartig tervezett vonulás és tüntetés elől kitér a fővárosi 1956-os megemlékezés.

A szolidaritásnak 1956-ban is számos megrázó és felemelő megnyilvánulása volt, ahogy az emberségnek, az együttműködésnek, és hiszem, hogy most is erre van leginkább szükség – írja Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely indokolva, hogy – az eredeti elképzeléseiktől eltérően – miért szervezik úgy a főváros ünnepi megemlékezését, hogy mindenki ott legyen 16 órától a Kálvin téren, majd 17 órától a Műegyetem rakparton, a diákok és a tanárok október 23-i rendezvényén.

Buudapest vezetője szerint az önkormányzati ünnepség kulcsüzenete is a szolidaritás lett volna, de hozzátette, „most erre a szolidaritásra azoknak van a legnagyobb szüksége, akik bátran és elszántan állnak ki nemcsak magukért, de értünk is, a jövőért, ami senki által nem kisajátítható”.

Amint arról a Népszava is beszámolt, Dobrev Klára, a DK árnyék-miniszterelnöke az utcára szólította az embereket október 23-án, s meghirdette, hogy „tiltakozzunk közösen, csendesebben vagy határozottan, és legyen a jelszavunk, hogy utcára magyar”.