Kuklai Katalin;

Társadalom;Magyarország;mentális betegségek;ADHD;

2022-10-24 09:17:00

Egy láthatatlan betegség, amely Magyarországon több tízezer fiatalt érint

A mentális rendellenességek közül a figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar a leginkább aluldiagnosztizált egészségi probléma

Az ADHD-t (figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar) gyakran nevezik láthatatlan betegségnek is, mivel sok esetben rejtve marad, ráadásul rengeteg tévhit és sztereotípia él az emberekben ezzel kapcsolatban. Európában a 6-18 éves korosztályban minden 20. gyerek érintett, és a betegség gyakran felnőtt korra sem múlik el.

Magyarországon becslések szerint mintegy 70 ezer fiatalkorú él ezzel a betegséggel. „Korunk pestisének is szoktuk nevezni az ADHD-t, nem azért, mert ragályos, hanem mert a gyakorisága nagyon megemelkedett” – mondta lapunknak Bohács Krisztina, a GEM Tanulási Központ vezetője. A központban tanulási zavarral élő gyermekeknek és felnőtteknek segítenek agytréning alkalmazásával.

Genetika és környezet

Vannak, akik szerint pusztán a fejlettebb diagnosztika az oka annak, hogy egyre több az ADHD-s gyermek, azonban ez nem igaz. Bizonyított, hogy genetikai okok is fellelhetők a betegség kialakulásában, azaz ha egy gyereket ADHD-vel diagnosztizálnak, a felmenői között egészen biztosan találnak olyat, aki szintén érintett. De a környezeti tényezők hatása is óriási, ha ezek pozitívak, akkor ez az állapot nagyon szépen visszarendezhető. A közhiedelemmel ellentétben nem a szennyezett víz, levegő és táplálék a fő ok, hanem részben a családi kötelékek megváltozása, részben a rengeteg környezeti inger. „Azt látjuk, hogy a finomhangolásokban, a kezdeti kötődési kapcsolatokban támadt zavar. Ha a családi környezet nem jól elérhető a gyerek számára érzelmileg, azzal nem jó mintákkal huzalozzuk be őt. Ilyen szempontból az első három év döntő” – hívta fel a figyelmet Bohács Krisztina.

Az ADHD tüneteit általában óvodáskor végén vagy kisiskoláskorban ismerik fel, amikor a teljesítményt, koncentrációt már feladatokkal mérik, és kiderül, hogy a gyermek nem tud folyamatosan figyelni egy dologra. A szakember szerint régebben is voltak tanulási zavarral küzdő gyerekek, csak jobban bele tudtak simulni az oktatási rendszerbe, mivel négy év volt arra, hogy megtanuljanak írni. Volt idő a felzárkózásra, rengeteg ismétléssel.

Cudar állapot

Az ADHD-nak három nagy típusát különböztetjük meg. Az első a figyelemhiány. Az illetőnek nagyon hamar elterelődik a figyelme, nincs jelen, és ez számára is megterhelő. Elkezdi vádolni magát, nagyon alacsony lesz az önbizalma. Ezért ez a típus gyakran észrevétlen marad, főleg a lányoknál. A második a hiperaktív típus, aki nyüzsög, túlmozgásos. Egyik ingerről a másikra ugrik, gyakorlatilag nem tud megnyugodni. Ez nagyon látványos, és ez a típus gyakran érzelmileg is annyira érzékeny, hogy ha valamit mondunk neki, ami rosszul érinti őt, akkor robban, és akár agresszióba is fordulhat. A harmadik típus pedig az első kettő keveréke, ebből nagyon sok van.

„Ez a kórkép nagyon nagy szenvedést okoz a gyermeknek is, a családnak is. Halálosan el lehet benne fáradni – tette hozzá Bohács Krisztina. – Az ADHD azért is cudar, mert az ezzel diagnosztizált gyerekek 60 százaléka biztos, hogy tanulási zavarral is küzd, jó intellektusa ellenére. Ugyanis ezek a gyerekek is lehetnek nagyon intelligensek, okosak, mégsem képesek teljesíteni. Az ő esetükben az egyetlen megoldás a kizárólag pozitív visszacsatolás alkalmazása. Dicsérni és jutalmazni kell. Ha valami nem sikerül, akkor nem szabad büntetni, hanem azt kell neki mondani: sajnos ezt most nem tudom odaadni, de ha a következő feladat sikerül, akkor megkaphatod.”

Újrahuzalozás a megoldás

Az ADHD kezelésére a tudomány mai állása szerint két út van, akár kombinálva. Az egyik a gyógyszeres kezelés, ezek a stimulánsok növelhetik a fókuszálási képességet, de szívgyógyszereket is alkalmaznak a megnyugtatásukra. „Nekünk az a véleményünk, hogy az ADHD egy spektrum, egy felmérő teszt során derül ki, hogy ki hol helyezkedik el ezen. Nincs két egyforma beteg, ezért mindenkinek személyre szabott terápiára van szüksége, mint az edzőteremben, ahol mindenki akkora súlyt emel, amekkorát elbír. Nem vagyok gyógyszerellenes, mert van olyan helyzet, amikor valóságos megváltás, amikor valaki már egyáltalán nem képes magát kontrollálni. De vannak már olyan programok, amelyekkel 4-6 hónapos agytréning mentális, kognitív végzésével gyönyörűen meg tudjuk erősíteni ezeket a gyengén fejlett huzalokat. Mi a legjobb és tartós eredményeket hozó programmal dolgozunk, a neve BrainRx. Ma már ott tartunk, hogy 80, 90, de akár 100 százalékban rendezni tudjuk ezeket a nagyon makacs, nagyon csúnya tüneteket” – számolt be a szakember.