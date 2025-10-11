Áldás vagy átok?

Trend vagy valós probléma, hogy a gyerekekre könnyedén kimondják a diagnózist, amely mögé máskor meg felnőttek bújnak? Az ADHD az Attention Deficit Hyperactivity Disorder rövidítése, azaz figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar. De biztos, hogy mindig zavarként kell értelmezni a jelenséget? Rakjunk rá egyből negatív bélyeget anélkül, hogy mögé néznénk? A témakör napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap, ugyanakkor számos tévhit és félreértés övezi. Hogyan alakulnak ki ezek az állapotok? Miért léteznek? És talán a legfontosabb kérdés: hogyan viszonyulunk hozzájuk gyermek- és felnőttkorban? Hátrányként tekintsünk rá vagy bennünk rejlő potenciálként?