Csákvári Géza;

sorozat;

2022-10-24 15:09:00

Az Öt nap a kórházban bitang erős sorozat, egyszerre lebilincselő és szörnyű

Elképesztően alapos ás drámai Cariton Cuse és John Ridley sorozata, az Öt nap a kórházban. Ha engem kérdeztek volna, akkor simán a Katrina címet adtam volna neki, mert személyes drámákon keresztül modellezi azt az érthetetlen és komplex folyamatot mely 2005-ben a hurrikán és az utána lévő napokban kialakult New Orlens-ban.

Hasonlóan a HBO Csernobil sorozatához, a széria egyszerre akar objektívan mesélő show, ám egyben igazságtevő is lenni. Ehhez az alkotók megtalálták a tökéletes valóságban is megtörtént sztorit: az embertelen körülmények között funkcionáló kórház egyik orvosa, Dr. Anna Pou (Vera Farmiga) saját elmondása szerint komfortot biztosított a tehetetlen és ki nem menekített betegek számára. Az, hogy ez mindenkinek érthető legyen az öt nap történéseit – a vihar és a gátszakadás utáni káosz – öt részben mutatják be és sebészi precizitással adagolják a drámát.

Melyben az az igazán ijesztő, hogy tudjuk, amit látunk, azok nem képzeletbeli események, hanem valójában megtörténtek. Ám a sorozat nem csak öt nap eseményeit taglalja. Három további epizódban bemutatják nekünk a „következményeket”. Mivel a kórház kápolnájában negyvenöt holttestet találnak, elindult egy vizsgálat, mely azt próbálja kideríteni, hogyan kerülhetett erre sor és természetesen ki a felelős mindezért és a nyomozás középpontjába Dr. Pou kerül, aki az ügyeség szerint a komfort címszó alatt túladagolta a szenvedő betegeknek a gyógyszert, így azokat kvázi meggyilkolta. Elképesztően vakmerő és ügyes, ahogy a kreátorok kezelik az esetet, egy – lehetséges. hogy valóban bűnös – orvos drámáján keresztül bemutatva, hogy milyen kényszerhelyzetek alakulhatnak ki, ha a felelősök nem tesznek semmit. Mint ahogyan New Orleans lakossága ezt érezhette 2005-ben, amikor csaknem kétezer ember lelete halálát. Az Öt nap a kórházban bitang erős mozgókép, egyszerre lebilincselő és szörnyű, de ami talán a legfontosabb: igazi vitaindító alkotás.