Orbán Viktor boszorkányüldözésnek nevezte az amerikai bíróság ítéletét, 1956 évfordulóján biztosította támogatásáról a börtönre ítélt Steve Bannont

Á. Z.;

Orbán Viktor;twitter;Steve Bannon;

2022-10-24 09:07:00

A politika csúnya fordulatokat vehet.

Angol nyelvű tweetben állt ki Donald Trump amerikai exelnök egykori stratégiai főtanácsadója mellett Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök a nemzeti ünnepet az 1956-os forradalom 66. évfordulójának az estéjét találta megfelelő időpontnak arra, hogy kitartásra buzdítsa azt a Steve Bannont, akit a múlt pénteken ítéltek négy hónap börtönre a washingtoni kongresszus munkájának az akadályozásáért.

Steve Bannon népszerű figura a nemzetközi szélsőjobboldalon Donald Trump többé-kevésbe az egykor általa vezetett Breitbart Newsnak köszönhette, hogy az Egyesült Államok 45. elnöke lehetett. Ezt amúgy meg is tette, Steve Bannon a stratégiai főtanácsadó címét viselhette a Fehér Házban. Ez a pozíció előtte nem létezett, kifejezetten Steve Bannon kedvéért hozták létre. Elég gyorsan eltávolodtak egymástól, hivatalba lépése után hét hónappal, 2017 augusztusában Donald Trump ki is rúgta. Még előtte 2018 májusában Steve Bannon Budapesten járt, az Átlátszó derítette ki, hogy 20 ezer dolláros fellépti díjért tartott előadást a Várkert Bazárban a Schmidt Mária fémjelezte Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, valamint a Századvég Alapítvány által szervezett Európa jövője című kétnapos konferencián. És ha már itt volt, Orbán Viktor fogadta is, benézett az.Országházba ahhoz a miniszterelnökhöz, aki most a tweetjében azt írta, a politika csúnya fordulatokat vehet, ő sajnálattal látja, milyen „boszorkányüldözést” folytatnak a barátja és az amerikai hazafi Steve Bannon ellen.

Politics can get ugly. I am sorry to see the political witch-hunt against a true American patriot, and a good friend, Steve Bannon. Keep on fighting, Steve! The truth will prevail! https://t.co/ge1QehZqfQ