nepszava.hu;

Molnár Csaba;árnyékkormány;Demokratikus Koalíció;

2022-10-24 21:18:00

Kilenc hónapra emelné az álláskeresési járadékot a DK árnyékkormánya

Emellett 50 ezer forintos rezsitámogatást adnának a dolgozóknak.

Komáromi Zoltán egészségügyi árnyékminiszter és szakértői csapata egy részletes elemzést készítettek a tervezett átalakításokról és azok következményeiről. A szakértői anyag alapján a Pintér Sándor által benyújtott javaslatcsomag nem nyújt megoldást az egészségügy problémáira - jelentette be hétfőn a DK árnyék-kancelláriaminisztere.

Molnár Csaba hozzátette, ezt második körben év végéig fogják tárgyalni amikor a szakmai szervezetekkel való konzultációsorozat után már konkrét javaslatokat fognak elfogadni. Az árnyékkormány álláspontja szerint a megemelt rezsiköltségeket teljes mértékben állami forrásból kell finanszírozni a háziorvosok, szakorvosi rendelések és kórházak számára. Molnár Csaba ismertetése szerint az árnyék-miniszterelnök azzal a feladattal bízta meg az egészségügyi árnyékminisztert, hogy kezdje meg a szakmával és az egészségügyi szakszervezetekkel történő egyeztetést az árnyékkormány javaslatairól.

Emellett kiderült, hogy Dávid Ferenc gazdasági árnyékminiszter, valamint Kordás László bér- és munkaügyi árnyékminiszter javaslatára a DK parlamenti frakciója az árnyékkormány kérésére országgyűlési határozatot fog benyújtani a magyar parlamentnek. „Az árnyékkormány szerint az álláskeresési járadék időtartamát a jelenlegi 90 nap helyett 270 napra kell felemelni, és mértékét a jogosult átlagkeresetének 70 százalékában, maximum a mindenkor hatályos bruttó minimálbér 120 százalékában kell megállapítani. A jelenlegi 3 hónapos folyósítási idő a legrövidebb Európában, ez pedig válságoktól és recessziótól mentes időszakokban sem feltétlenül elegendő idő arra, hogy valaki új állást találjon, nem is beszélve a mértékéről. Az árnyékkormány szerint minden erővel meg kell védeni a munkahelyeket, de figyelni kell azokra is, akiknek a támogatások mellett is megszűnik a munkahelyük” - magyarázta Molnár Csaba, hozzátéve, hogy munkavállalói rezsitámogatást kell bevezetni, ami legfeljebb havi 50 ezer forint értékű adó és járulékmentes juttatást jelentene.