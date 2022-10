Földvári Zsuzsa (Bécs);

Forma-1;Red Bull;

2022-10-25 18:16:00

Szárnyakat adott a sportéletnek Dietrich Mateschitz

Autó- és motorsportban, labdarúgásban, jégkorongban, extrém sportban egyaránt utazott a hétvégén 78 éves korában elhunyt Red Bull-tulaj, a leggazdagabb osztrák, Dietrich Mateschitz.

„Ma mindent ellep a szomorúság, helyét azonban hamarosan a hála veszi át mindazért, amit teremtett, mindazért, amit oly sok embernek nyújtott”– ezt az üzenetet küldte el a Red Bull konszern az óriásbirodalom 13 ezer dolgozójának szombat éjjel, amikor a tulajdonos Dietrich Mateschitz meghalt.

A 78 éves üzletember, aki 25 milliárd euró vagyont hagyott hátra (cirka 1000 milliárd forint), már egy éve eltűnt a nyilvánosság elől, hasnyálmirigyrákkal kezelték egy olyan salzburgi kórházban, amelynek tudományos kutatásait korábban 70 millió euróval támogatta (30,2 milliárd Ft).

Minden versenyen, sportrendezvényen, futballtrikón és bukósisakon feltüntetve a márkanevet, s hozzá az ezt szimbolizáló, repülni tudó, két szárnyas bikát.

„Nem is tudom, a Red Bullnak van-e szüksége a sportra a finanszírozáshoz, vagy a sportnak a Red Bullra“ – tette fel egyszer a költői kérdést a barátai által csak „Didiként“ nevezett vállalkozó ritka interjúi egyikében, amelyben speciel elárulta, ő maga napi 12 doboznyi Red Bullt fogyaszt.

Különösen a sport két izgalmas világában vállalt egyre jelentősebb szerepet, a futballban és a Forma-1-ben. 2005-ben megvásárolta az Austria Salzburg focicsapat első osztályra szóló engedélyét, Red Bull Salzburg néven átgyúrta a csapatot, hogy aztán az osztrák focibajnokság élére röpítse évekre. Négy évvel később a lipcsei testvérklubot alapította meg, az RB Leipziget, amelyet szívós munkával, pénzzel és kitartással 2016-ra felsegítette a német Bundesligába, azóta pedig az európai kupák küzdelmeibe. A milliárdos 85 millió eurót fektetett a salzburgi és lipcsei tréningközpontokba, Salzburgból indulva neki köszönhette későbbi európai karrierjét az osztrák Xaver Schlager, a magyar Szoboszlai Dominik (mindketten Lipcsében futballoznak ma), vagy a német Karim Adeyemi, aki az idén hagyta el Salzburgot a Dortmund kedvéért.

A német Sebastian Vettel 2007-ben került a Red Bull-birodalomba, először annak testvércsapatában, a Toro Rossóban kapott autót, ahol egy évvel később megszerezte első Grand Prix-győzelmét. A következő esztendőben már a Red Bull Racingnél körözött, ahol a ma 35 éves versenyző 2010 és '13 között négy világbajnoki címet szerzett. Mateschitz szüntelenül Vettel oldalán volt, barátság alakult ki közöttük. Annál fájdalmasabb volt Didi számára, hogy a német tehetség 2014 végén átpártolt a Ferrarihoz.

Helyére idővel a holland Max Verstappen került, aki szombaton még megrendülten vette tudomásul a karrierjét meghatározó „mágus" halálát, aztán vasárnap Austinban a szezonbeli 13. diadalát aratta, így másodszor hódította el a vb-címet a Red Bull színeiben. De Texasban nem csupán az osztrák csapathoz tartozók szomorkodtak, hanem a többi versenyző, szervező is. Felemlegették merész elképzeléseit, realitásérzékét, s a tartózkodását a reflektorfénytől.

A 2011-ben megnyitott Red Bull Ring versenypálya évek alatt az F1 és a MotoGP olyan világszínvonalú helyszíne lett, hogy 2022-ben már közel 500 ezer nézővel dicsekedhetett. Arra is szánt pénzt, hogy a környék háztulajdonosai hozzák rendbe, csinosítsák ki házaikat, jutalmul ingyenjegyet is adott nekik az ausztriai Forma-1-re.

A milliárdos – akinek óriási ingatlanvagyona, „30 darabos kastélyparkja" is van, médiabirodalma pedig több száz embernek adott munkát – mielőtt a sport fősodrát segítette, szponzorálta a téli sport legendáit, Lindsey Vonnt, Marcel Hirschert, Gregor Schlierenzauert, és adott pénzt a ma ismét feljövőben lévő teniszező Dominic Thiemnek is. Kevés szó esik viszont arról, hogy az extrém sportok hírhajhász támogatásával, több sportoló súlyos sérülését, halálát idézte elő. Miként arról is, hogy ellene volt a covid-oltásoknak, és hogy nem szerette a bevándorlókat.

Mateschitz egy repülőúton ismerkedett össze 1982-ben a thaiföldi Yoovidhya családdal, amely akkor már kitalálta és gyártotta Ázsiában az energiabombát. Az osztrák vállalkozó európai és amerikai, majd kínai értékesítési jogot kapott, (az első külföldi forgalmazás helyszíne Magyarország volt), majd 49 százalékos tulajdoni hányadot, ami csak rá vonatkozott s addig volt érvényben, amíg ő életben volt. Így aztán azt egyelőre nem tudni, hogy az 51 százalékos gazda az öröklés kérdésében miként dönt majd. A bangkoki klán főnöke, Chalerm Yoovidhya szintén túl van a hetvenen.