Isack Hadjar, a Red Bull pilótája csuklósérülés miatt kihagyja a Forma-1-es világbajnokság hétvégi Holland Nagydíját. Liam Lawson helyettesíti majd Zandvoortban. A változás miatt Cunoda Juki visszatér a rajtrácsra a Racing Bulls színeiben.
A szezon a hétvégi Ausztrál Nagydíjjal veszi kezdetét, Lando Norris tűnik a befutónak.
A Mercedes kettős győzelmet aratott két futammal Forma-1 2024-es idényének vége előtt. A Red Bull holland versenyzője azonban az ötödik helyen befutva is eldöntötte a „száguldó cirkusz” legfontosabb kérdését.
A 26 éves holland pilóta sorozatban harmadik sikerét aratta a japán pályán, az idén harmadszor, pályafutása során 57. alkalommal diadalmaskodott F1-es futamon.
A már háromszoros világbajnok, a Red Bull holland versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon.
A Red Bull 26 éves holland pilótájának ez az idei 15., egyben pályafutása 50. futamgyőzelme.
A Red Bull címvédője nyerte a Belga Nagydíjat, így 125 pontra növelte az előnyét az összetettben.
A Red Bull kétszeres világbajnoka nyerte a Brit Nagydíjat. A hazai közönség Lando Norris második és Lewis Hamilton harmadik helyének örülhetett.
A korábbi sikeres autóversenyző szerint a riválisok fel fognak zárkózni a jelenleg taroló Red Bullra, ugyanakkor könnyen lehet, ez évekbe fog telni.
Miamiban Sergio Pérez Bakuban közelebb került Max Verstappenhez. Az energiaitalosok azt állítják, hogy versenyzőik szabadon versenyezhetnek egymás ellen.
Max Verstappen a 15. helyről rajtolva zárkózott fel a második helyig. Fernando Alonsót a leintés után fosztották meg harmadik helyétől.
A 25 éves pilóta pályafutása 36. futamát nyerte meg.
Autó- és motorsportban, labdarúgásban, jégkorongban, extrém sportban egyaránt utazott a hétvégén 78 éves korában elhunyt Red Bull-tulaj, a leggazdagabb osztrák, Dietrich Mateschitz.
A címvédő és a világbajnoki pontversenyt vezető Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája diadalmaskodott a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjon, ezzel növelte előnyét az összetettben.
Azzal, hogy az energiaitalosok által támogatott Alexander Albon a Williamshez igazolt, még inkább elmérgesedhet a kapcsolat a két élcsapat között.
Lelki mélyponton lévő pilóta és kiszálló motorgyártó: nincs könnyű helyzetben az osztrák istálló.
A Red Bull holland versenyzője gumitaktikájának köszönhetően megelőzte a mercedeses riválisait.
Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj pénteki első szabadedzésén.
Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Monacói Nagydíjat, amely csapata történetének 250. F1-es futama volt.
A 15 futam után az összetettben vezető Lewis Hamilton és a ferraris Sebastian Vettel párharcába akár a Red Bull is beleszólhat a hétvégi Japán Nagydíjon, sőt: adott esetben Max Verstappen vagy Daniel Ricciardo teljesítménye is dönthet a vb-címről.
Egészen váratlan pilótacserét jelentett be tegnap a Forma-1-es Red Bull: Danyiil Kvjatot "száműzik" a második számú istállóhoz, azaz a Toro Rossóhoz, melynek tehetséges holland versenyzőjét, Max Verstappent hozzák fel az A csapathoz.
Jövő hétfőn pályára gurulnak Spanyolországban a 2016-os versenygépekkel a Forma-1-es istállók. A sztárcsapatoknál már a jól bevált pilótapárosok készülnek az idényre, de a Haas, a Renault és a Manor felpezsdítette télen a "játékoskeringőt".
Éledezik a Forma-1, miután 2016-ban először gurultak pályára versenygépek egy kétnapos gumiteszten. A Pirelli a Ferrarival, a Red Bull-lal és a McLarennel a mesterségesen fellocsolt franciaországi Paul Ricard versenypályán gyakorolt hétfőn és kedden.
Továbbra is kérdéses, hogy milyen erőforrásokkal rajtol el jövőre a Forma-1-ben a Red Bull és a második számú csapata, a Toro Rosso – ha egyáltalán beneveznek a következő idényre. A jelenlegi motorszállító Renault-val már szakított az osztrák istálló, a Mercedes nem hajlandó ellátni a közvetlen riválisát, a Ferrari nem adna a 2016-os fejlesztésű erőforrásból, a Honda pedig csak a gyári csapatával üzletel.
A Red Bull komolyan gondolja, hogy a jövő évtől kiszáll a Forma-1-es világbajnoki sorozatból, amennyiben nem sikerül olyan motort szereznie, mellyel az első helyért harcolhat.