F1 - Akár a Red Bull is dönthet a bajnoki címről

A 15 futam után az összetettben vezető Lewis Hamilton és a ferraris Sebastian Vettel párharcába akár a Red Bull is beleszólhat a hétvégi Japán Nagydíjon, sőt: adott esetben Max Verstappen vagy Daniel Ricciardo teljesítménye is dönthet a vb-címről.