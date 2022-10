nepszava.hu;

2022-10-25 18:38:00

Tíz rendbontó szurkolót öt évre kitiltottak a Fradi minden mérkőzéséről

A focicsapat legutóbbi Európa-liga meccsén a garázda, erőszakos jeleneteken túl pirotechnikát is a pályára dobtak.

Tíz szurkolót kitiltottak öt évre a Ferencváros stadionjából, vagyis a Groupama Arénából, a csapat idegenbeli- és nemzetközi kupameccseiről is – jelentette be Facebook-videójában Kubatov Gábor. A Ferencváros elnöke elmondta, hogy rendbontások miatt nemzetközi büntetéseket kaptak, de arról részleteket nem közölt.

Kubatov azt viszont ismertette, hogy a labdarúgó Európa-liga csoportkörét jelenleg vezető zöld-fehér csapat szurkolói a legutóbbi, a szerb Crvena zvezda elleni mérkőzésen kiégettek egy térelválasztó-hálót, pirotechnikai eszközöket dobtak a pályára, majd azon szurkolótársaikat, akik mindezekért szóltak, megfenyegették.

A klubelnök más visszaélésekről is beszámolt, például a kitiltottak között volt egy olyan drukker, aki a saját, névre szóló jegyét több szerb szurkolónak adta el, akiket pedig természetesen nem engedtek be hazai szurkolói kártya nélkül.

– A kitiltottakat minden okozott kárért be fogjuk perelni, ideértve a nemzetközi büntetéseket is – tette hozzá Kubatov Gábor. Szerinte a rendbontók a most csütörtökön a Monaco ellen ismét hazai pályán szereplő Ferencváros győzelmi esélyeit, ezzel a tavaszi kupaszereplést is kockára tették.