2022-10-26 09:10:00

Két premier után bezár a Bartók Színház

A pandémia alatti kényszerleállások után most ismét egy hosszú kényszerszünetet kell beiktatniuk.

Rendkívüli társulati ülést tartott a dunaújvárosi Bartók Színház. Őze Áron igazgató és Csadi Zoltán művészeti igazgató arról tájékoztatta a teátrum munkatársait, hogy a Bartók Színház is sajnálatosan téli szünetre kényszerül: december 18-tól 2023. február 28-ig nem lesznek előadások az intézményben.

A dunaújvárosi Bartók Színházban jelenleg is zajlanak próbák: a Nincstelenek – Borbély Szilárd nagysikerű regénye – színpadi adaptációját Horváth János Antal rendezi. Hamarosan az Egy csók és más semmi próbái is elkezdődnek Göttinger Pál rendezésében; Schőn Tóni szerepét Oszvald Marika játssza. – Mindkét produkció bemutatóját még megtartjuk. A Nincstelenekét november 18-án, az Egy csók és más semmi premierjét december 16-án, és ezt játsszuk még másnap is. Majd bezár a színház. De inkább kényszerszünetnek mondanám, hiszen a színház háttérmunkája nem áll le, azt átstrukturáljuk. Döntésünket elfogadta a fenntartó, a Dunaújvárosi Önkormányzat, s jeleztük mindezt a szakminisztérium felé is – fogalmazott Őze Áron.

Őze Áron és Csadi Zoltán a társulati ülés végén kifejezték szolidaritásukat a színházakkal, a kollégákkal, a közönséggel.

– Az energiaválság tízszeresére emelte nálunk a rezsidíjakat, ezt sehogyan sem tudjuk kigazdálkodni. Nagyon szomorú vagyok, hogy a pandémia alatti kényszerleállások után most ismét egy hosszú kényszerszünetet kell beiktatnunk. Nem tudunk játszani a közönségnek. A színészek nem tudnak ebben az időszakban fellépni itt. Iszonyatosan nehéz lesz ez mindenki számára. Lelkileg, egzisztenciálisan – mondta a társulati ülésen Őze Áron.