nepszava.hu;

rendőrség;csalás bűntette;nyomozás;Magyar Vízilabda Szövetség;

2022-10-26 09:48:00

Kámforrá vált, nem találnak mintegy 50 millió forintnyi eurót a Magyar Vízilabda-szövetségnél

A történteket annak ellenére sikerült elhallgatni eddig, hogy az elnökség egyhangúlag döntött a hiányzó pénz pótlásáról, a szervezet pedig a rendőrséghez fordult.

Mintegy 50 millió forinttal húzhatták le csalók a Magyar Vízilabda-szövetséget (MVLSZ) – írja a 444 az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva.

A cikkben kiemelik az MVLSZ honlapján található egyik határozatot, amely szerint

Mint írják, ez a hevenyészett szövegezésű, augusztus 25-i keltezésű határozat az egyetlen információ az MVLSZ honlapján arról, hogy a szervezetet a nyáron valakik több tízmillió forintra húzták le. A történteket annak ellenére sikerült elhallgatni, hogy az elnökség egyhangúlag döntött a hiányzó pénz pótlásáról, a szervezet pedig a rendőrséghez fordult: a BRFK a portál kérdésére megerősítette, hogy a XIII. kerületi kapitányság a vízilabda-szövetség feljelentése alapján csalás megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz.

A nyilvánosságot azonban erről elfelejtették tájékoztatni, és csak kerülő úton, a rendőrségtől sikerült megerősíteni, hogy tényleg bűncselekmény történt. Megjegyzik, hogy pár héttel később, október 14-én viszont váratlanul lemondott a szövetség elnöke, Vári Attila, de ahogy a történtek pontos részleteit, azt is csak gyanítani lehet, hogy a távozása összefügg a történtekkel.

Idézik a Telexnek a Vári lemondásának hátterét boncolgató anyagát, amelyben szerepel, hogy az augusztus-szeptemberi spliti EB szervezőbizottsága nem kapta meg a MVLSZ-től a szállásköltség 70 százalékát, kétszer mintegy 60 ezer eurót (akkori árfolyamon összesen kb. 50 millió forintot), ezért azt újra el kellett utalni. A lap arról írt, hogy

A 444-nek az ügy egyes részleteivel tisztában lévő informátorokkal folytatott beszélgetés alapján nagy vonalakban sikerült rekonstruálni, hogy mi az a történet, amelyet a vízilabda-szövetség operatív vezetése az elnökség elé tárt. Az elkövetők kiléte és a pénz sorsa ismeretlen, és az ügy mostani fázisában még azt se lehet tudni, hogy az elnökségnek előadott narratívát megerősíti-e majd a most zajló nyomozás.

A történet lényege az, hogy

Az elkövetők magukat az EB horvátországi szervezőbizottsága képviselőjének kiadva nem sokkal a bajnokság előtt e-mailben közölték a magyarokkal, hogy a szervezet bankszámlaszáma megváltozott, és a már kifizetett 30 százalékos előlegen felüli 120 ezer euró körüli összeget az MVLSZ-nek az új számlára kell utalnia. Hozzáteszik azonban, hogy a forrásaik verzióiban itt van némi bizonytalanság: van, aki úgy tudja, hogy az összeget az MVLSZ két részletben utalta el, és olyan is, aki csak egy összegről tud.

A szövetség vezetésének nem volt gyanús az eset, nem hívták fel a szervezőket, és a megadott számlaszámot sem ellenőrizték, ahogy azt sem, hogy kaptak-e visszaigazolást az utalás beérkezéséről a horvát szervezőktől. A pénz a csalók által megadott (egyes információk szerint hongkongi, mások szerint malajziai) számlán landolt, majd nyoma veszett. Amikor a női pólósok versenyéig már csak napok voltak hátra, a horvátok jelezték, hogy gond van a szállásköltséggel: ekkor derült ki, hogy mi történt.

A szövetség állítólag belső vizsgálatot indított, bár ennek szintén semmi jele nincs a honlapján. Az utódja megválasztásáig hivatalban maradó Vári Attila nem válaszolt a Telex kérdésére, hogy a vizsgálat hogyan áll. Csak annyit közölt, hogy tévesek a lap információi, mert a két válogatott szállása biztosítva volt, és az MVLSZ időben fizetett.

A 444 szerette volna megtudni, hogy

Forrásaik úgy tudják, az utalást az elnöknek kellett engedélyeznie, többségük azonban nem feltételezi, hogy neki magának köze lett volna a csaláshoz. A súlyos tízmilliók gondatlan elszórása mindazonáltal megkerülhetetlen felelősségi kérdéseket vet fel, ha pedig a pénzt a csalóknak, ahogy hírlik, tényleg több részletben, nagyobb időkülönbséggel utalták el anélkül, hogy az MVLSZ részéről ezt bárki tudatosan segítette volna, az már, mint fogalmaznak, „a parodisztikus hülyeség kategóriájába” tartozik.

Vári Attila kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok vízilabdázó Kemény Dénes 2018-as lemondása óta áll a Magyar Vízilabda-szövetség élén. Politikai mentoraként Bánki Eriket, a Fidesz frakcióvezető-helyettesét, a parlament gazdasági bizottságának elnökét szokták emlegetni, akinek a testvérével közös cége is van is van. Indult fideszes jelöltjeként indult Pécs polgármesteri székéért 2019-ben, de legyőzék, decemberben a pécsi önkormányzati sportcég vezetéséből is távoznia kellett. Ekkor a PSN Zrt. több számítógépének merevlemezét is lecserélték, a teljes céges levelezés is eltűnt, Vári Attila ellen az ügyben jelenleg is zajlik egy magánvádas büntetőeljárás.