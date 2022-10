P. L.;

Az új napelemes rendelet szerint október 31-ig kell regisztrálni, hogy legyen áram a hálózatban

Megjelent a Magyar Közlönyben az az Orbán Viktor által szignált kormányrendelet, amely a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának veszélyhelyzeti új szabályairól rendelkezik. Em szerint az igénybejelentést október 31-éig kell megtenni, ez az az időpont, ameddig még betáplálhatják a megtermelt napenergiát a villamosenergia-hálózatba.

Az új szabály szerint azonban csak az a háztartási méretű kiserőmű helyezhető üzembe, amely kizárólag saját villamosenergia-fogyasztásának kielégítése érdekében termel villamos energiát, az így üzembe helyezett háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának lehetőségét ideiglenesen felfüggesztik.

Az október 31-i határidő alól kivételt jelentenek azok a háztartási méretű kiserőművek, amelyeknek üzemeltetője igazolja, hogy az igénybejelentésre a szolgáltató érdekkörében felmerült oknál fogva nem került sor.

A kormányrendelet szerint a közcélú hálózati betáplálást korlátozó műszaki megoldás részletszabályait az elosztói szabályzat tartalmazza. Az igénybejelentés történhet az ügyfélszolgálaton személyesen, vagy az online elérhető űrlap segítségével is - jelezték.

A rendelet hangsúlyozza továbbá, hogy a felfüggesztés ideiglenes, annak megszüntetésére és a megszüntetés ütemezésére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tesz javaslatot Palkovics László technológiai és ipari miniszter részére, aki ezt követően rendeletben határoz róla.

A kormányrendelet megjelenését követően Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár közölte, a felfüggesztés a hálózatfejlesztés idejéig tart. A Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) szerda esti közleményében azzal indokolt, hogy a kormány a „szankciós energiaválság” miatt ugrásszerűen megnövekedett napenergia igények kiszolgálására elrendelte a villamosenergia-hálózat fejlesztését. Mivel a fejlesztés megvalósításáig tehermentesíteni és stabilizálni kell a hálózatot, az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a kormány ideiglenesen felfüggesztette a betáplálási lehetőséget az újonnan csatlakozó lakossági napelemes rendszereknél, ezzel együtt egyszerűbbé teszi a napelemes rendszerek telepítését.

Az október 31-e után érvényes szabályoknak megfelelően megtermelt energia helyben történő hasznosítását többek között elektromos fűtés-hűtés, vízmelegítés vagy a napelemes rendszer mellé telepített akkumulátor használata biztosíthatja, így az akkor is rendelkezésre állhat, amikor az időjárás nem teszi lehetővé a napelemek működését. Az akkumulátorok telepítését a kormány is ösztönözni fogja, amint az európai uniós források elérhetővé válnak, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal pedig rendszeresen ellenőrzi hálózat állapotát és javaslatot tesz a betáplálás felfüggesztésének megszüntetésére - tette hozzá az államtitkár a közlemény szerint.

A 10,8 kVA csatlakozási teljesítményű háztartási méretű kiserőművek esetén az erre kijelölt elektronikus felületen benyújtott kérelmek esetén már 3 munkanap alatt megtörténhet a műszaki terv elbírálása. Így a lakossági napelemek kapacitása tovább növekedhet, a hálózat az eddiginél lényegesen több zöld energiát tud befogadni, ami a jelenlegi energiaválság alatt és hosszútávon is a magyar háztartások energiával való biztonságos ellátását szolgálja - közölte a TIM.

Az államtitkár a közlemény szerint emlékeztetett, a kormány „mindent megtesz annak érdekében, hogy a szankciók okozta energiaválságban is biztosítsa a magyar lakosság és gazdaság biztonságos energiaellátását és fenntartsa az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentést”. A kormány az energia intenzív iparágakban működő hazai kis- és középvállalkozásokat is segíti a rezsicsökkentésben, a vállalkozásokat emellett államilag támogatott olcsó hitelekkel, kamatstoppal is védi - sorolták érdemeiket.