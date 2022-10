Juhász Dániel;

oktatás;Magyarország;diák;tanár;

2022-10-27 10:31:00

Meghátrált az Orbán-kormány, már tárgyalna a pedagógus-szakszervezetekkel, parlamenti vitanap is lesz

Ma újra országszerte sztrájkolnak a tanárok.

Ismét több száz iskolában, több ezer pedagógus tiltakozik ma munkabeszüntetéssel országszerte, van, aki sztrájkkal, van, aki polgári engedetlenségel - hangzott el a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), a Tanítanék Mozgalom és az Egységes Diák Front közös, csütörtök reggeli sajtótájékoztatóján, amit az oktatási szervezetek zászlóival fellobogózott Margit híd budai hídfőjénél tartottak meg.

A Tanítanék képviseletében Törley Katalin középiskolai tanár – akit szeptember végén négy kollégájával együtt kirúgtak a terézvárosi Kölcsey Ferenc Gimnáziumból, miután többször vett részt polgári engedetlenségben – arról beszélt, október eleje óta nem tudnak újabb pedagógus elbocsátásokról, ami szerinte a szolidaritási akcióknak, valamint azoknak a szülői és diák csoportoknak köszönhető, akik megvédik a tiltakozókat. Országszerte több száz tanár egyébként csütörtökön is polgári engedetlenség keretében tagadta meg a munkavégzést.

Pirint Gergő, az Egységes Diákfront képviselője arról beszélt, bár az EDF csak október közepén alakult, már nyolc városban jelen vannak és eddig több mint 60 demonstrációt sikerült megszervezniük. Kormánypárti politikusok és a propagandamédia vádjaira reagálva azt mondta, tevékenységük nem pártpolitika, ők nem pártpolitikusok, csak diákok, akik egyszerű érdekképviseleti munkát végeznek, saját és tanáraik érdekeiért harcolnak. Egyebek mellett azt szeretnék elérni, hogy csökkenjen a pedagógusok és a tanulók iskolai terhelése, legyen nagyobb szabadsága az oktatási szereplőknek, például a tanároknak legyen beleszólásuk, milyen tankönyvekből szeretnének tanítani.

A sajtótájékoztatón részt vett Molnár Áron színész, aktivista, a noÁr Mozgalom alapítója is, aki hangsúlyozta, az oktatás helyzete, a tanárok megbecsülése, a diákok jövője nem jobb- vagy baloldal, főváros vagy vidék, liberális vagy konzervatív gondolkodás kérdése, hanem közös nemzeti ügyünk. Azt kérte mindenkitől, legyenek szolidárisak a pedagógusokkal,

Nagy Erzsébet, a PDSZ egyik ügyvivője bejelentette, a csütörtöki sztrájknapon több ezer pedagógus szüntette be a munkát időlegesen vagy egész napra, emellett a 60-ból 33 tankerületi központban, legalább 65 egyéb kiállásról –élőláncok, flashmobok – tudnak. A következő egységes sztrájknapot pedig november 18-ára jelölték ki. Elmondta azt is, sok helyen a diákok után már a szülők is arra bíztatják a tanárokat, álljanak ki magukért, tanítványaikért és vegyenek részt a sztrájkban. Közölte azt is, szerdán levelet kaptak Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkártól, aki mintegy két hónap kihagyás után november 7-ére hívta meg a szakszervezetek képviselőit újabb sztrájkbizottsági egyeztetésre, ezt megelőzően, november 2-án közoktatási vitanap is lesz a parlamentben.

A PSZ alelnöke, Gosztonyi Gábor mindezt azzal egészítette ki, hogy november 22-én, a Magyar Közoktatás Napján demokrácia órákat tartanak majd a diákoknak, november 26-ára pedig tüntetést szerveznek az Országház elé a Kossuth térre, ahol egy valódi nemzeti konzultációt szeretnének tartani az oktatásról.