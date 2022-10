Vas András;

oktatás;sztrájk;Magyarország;diák;tanár;riport;

2022-10-27 11:33:00

„Teljesen egyetértek velük, tényleg tarthatatlan a helyzet az oktatásban”

A Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 20 pedagógusa nem vette fel a munkát az első két órában, így csatlakozva az országos tiltakozáshoz.

- Minden reggel megőrülök, mire sikerül parkolót találnom, de most örülök, hogy ennyien vannak – mondta Lilla, miután elbúcsúzott a kislányától a kaposvári Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kapujában. – Reméltem, hogy a szülők átérzik a tanárok gondját és valahogy megoldják, hogy a gyerekek otthon maradhassanak az első két órában.

A keskeny utcában csütörtök délelőtt fél tíz után valóban olyan dugó alakult ki, más normális napokon két órával korábban, a tanítás kezdete előtt szokott, s még átellenben az ipari középiskola parkolója is megtelt autókkal. Az intézményben 20 pedagógus nem vette fel a munkát az első két órában, így csatlakozva az országos tiltakozáshoz. Úgy tudjuk, Kaposváron még egy iskolában sztrájkoltak a tanárok.

- Teljesen egyetértek velük, tényleg tarthatatlan a helyzet az oktatásban – állt meg egy pillanatra Kornél. – Nem is értem azokat a szülőket, akiknek iskolás a gyerekük, s azt hiszik, csak fizetésemelést akarnak a tanárok, hiszen minden nap szembesülünk a problémákkal évek óta. Év elején rendre kérik az osztályfőnöki órán, hogy hozzunk be időről-időre vécépapírt, papírtörlőt, fertőtlenítőt, zsebkendőt, fénymásolópapírt, sőt, ha egyszerre nagyobb tételt kell másolni, akkor meg szoktak kérni bennünket, hogy aki tud, otthon segítsen be. Ha pedig elromlik valami az osztályban, akkor vagy valamelyik hozzáértő szülő szereli meg, vagy összedobjuk az árát a javításnak, cserének.

Láthatóan tényleg mind többen értenek egyet a pedagógusok akcióival, több szülő állította, hogy tavasszal, amikor legutóbb figyelmeztető sztrájkot tartottak az iskolában, még a reggeli kezdésre bevitte a gyerekét, ezúttal azonban inkább már otthon tartotta.

- Mindkét gyerekem osztályában akadtak olyanok, akik a zárt szülői csoport napokkal ezelőtt jelezték, reggel inkább hozzájuk vigyék a gyerekeket, akik nem tudják megoldani, hogy otthon maradjanak, minthogy behozzál az iskolába, ahol természetesen volt gyerekfelügyelet – mondta Zsófi, ez alsós és egy felső diák édesanyja.

- Három osztálytársára vigyáztam a fiamnak, egyikük reggel hét óra után tíz perccel jött, mert a szülők fél nyolckor már dolgoztak – szólt közbe Anita. – A gyerekek nagyon élvezték, végre elegen voltak a társasjátékozáshoz. Közben megreggeliztek, sőt, teljesen meglepődtem, de a végén még a történelem leckét is megbeszélték. A szüleikkel pedig megegyeztünk, délután ötkor az élőláncnál találkozunk.

A somogyi megyeszékhelyen ugyanis az október közepi, több mint ezer fős szolidaritási séta után ezúttal élőláncot szerveztek a 67-es főút belvárosi szakasza mellé.