2022-10-27 11:50:00

Pankotai Lili: Nem tudom, mit tudnék ezen megbánni

Az október 23-i budapesti tüntetésen felszólaló pécsi diáklány azt mondta, akkor sem bánná meg a beszédet, ha kirúgnák érte.

„Úgy gondolom, hogy mi próbáltuk nagyon szépen is csinálni ezt az egészet, de már úgy érezzük, nincs más eszköz, csak az, ha utcára megyünk, és felhívjuk magunkra a figyelmet. Ez már nem egy-két embert érint, ez egész Magyarországot érinti, sőt, a most születendő gyermekek jövőjét is érinti, ezért kimondottan fontos az oktatásért kiállni” - mondta el a Telexnek adott interjújában Pankotay Lili.

A pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium tanulója azt követően került az érdeklődés középpontjába, hogy egy trágár szavakkal teletűzdelt slam poetry-verset adott elő az október 23-ai tüntetésen. Ezt követően több támadás érte a Fidesz-közeli jobboldali sajtóban. Saját bevallása szerint az a reakció idegesítette fel, amikor azt mondták, hogy másolta a szöveget, vagy hogy Molnár Áron adta neki oda, mivel erről szó sincsen.

A visszhangról azt mondta, arra nem számított, hogy a hatalom részéről ennyire durva és szélsőségesek lesznek a kommentek és a levelek, noha nem lepődött meg bizonyos újságírókon és hírportálokon. A kommentelők leginkább azt írták, nem szabad csúnyán beszélnie, persze ezt annál a hat trágár szónál milliószor csúnyábban. Személyes kedvence az

volt. – Szerintem az a különbség, hogy én nyomatékosításra használtam a durva szavakat, nem pedig egy adott ember ellen. Ezek a negatív kommentek viszont mind az én személyem ellen irányultak – tette hozzá.

Elárulta azt is, hogy a környezete rosszul bírja a támadásokat, róla azonban „nagyon durván lepereg ez az egész”, családjában ő tartja a lelket. Azt nem nagyon mondta el senkinek, hogy fel fog lépni, tanárai nem mondtak neki semmit, bár volt egy alkalom, amikor a tudtára adták, hogy tudják. Az igazgató elhatárolódásával kapcsolatban Pankotai Lili kifejtette, nem kell mindenkinek azt gondolnia, amit neki, mivel értük is csinálta és szeretné, ha nekik is jobb lenne a jövőben. Ez egyáltalán nem az iskola ellen irányult, ez csak az oktatás helyzetéről szólt - hangsúlyozta.

– Én úgy gondolom, hogy szabadidőmben, iskolán kívül elmondtam a véleményemet. Ennek nincs lényegesen vagy mélyebben köze az iskolához. Ha ők szeretnének valamit, akkor biztos, hogy keresnek. Nem tudom, mit tudnék ezen megbánn – fogalmazott. Hozzátette, az iskolája kirúghatja ugyan, „de a gondolataim fölött nincs hatalmuk, szerintem a szabadság az, hogy azt gondolok, amit akarok és azt mondok, amit akarok. És ilyen szempontból abszolút nem félek”. Jelezte, egyelőre várja, mi lesz, ugyanakkor ha ez megtörténne, akkor se bánná meg felszólalását.

- hangoztatta. Pankotai Lili azzal zárta az interjút, hogy ha legközelebb felkérnék, hogy mondjon beszédet egy tüntetésen, akkor igent mondana rá, mivel szeretné jó célra fordítani azt a figyelmet, amit kapott.