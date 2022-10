nepszava.hu;

per;Kúria;Budaházy György;házi őrizet;Hunnia;

2022-10-27 20:47:00

Házi őrizetbe került Budaházy György

A terrorizmusért elítélt szélsőjobboldali férfi hétfőn „végső elkeseredésében” éhségsztrájkba kezdett.

Házi őrizetbe került át Budaházy György – derül ki a Nemzeti Jogvédő Szolgálat által lapunkhoz eljuttatott közleményből.

A beszámoló szerint a Kúria tanácsa csütörtöki másodfokú végzésével megszüntette Budaházy március 16. óta tartó letartóztatását, és otthonában töltendő bűnügyi felügyeletet rendelt el vele szemben.

Mint írják, a Kúria szeptember elején még nem látta indokoltnak a letartóztatás megszüntetését, ám a hathavonkénti felülvizsgálat keretében született végzés, amely Budaházy és védője, Szikinger István fellebbezésére megváltoztatta a Fővárosi Ítélőtábla elutasító döntését.

A tájékoztatás szerint Budaházy György október 24-től hétfőtől

A Kúria szerint az eljárás tárgyát képező bűncselekmény jellege tizenhárom év elteltével nem indokolhatja ismét és önmagában kizárólag a letartóztatás alkalmazhatóságát. A végzés utal arra is, hogy Budaházy magatartását az eljárási kötelezettségei teljesítése kapcsán jogkövetés jellemezte; az idézésekre megjelent, az enyhébb kényszerintézkedések szabályait nem szegte meg, és kényszerintézkedés hiányában is elérhető maradt. Kifejtették még azt is, hogy Budaházy személyi és családi körülményeire figyelemmel enyhébb, a személyi szabadságot nem elvonó, azt az eljárás jelen szakaszában kevésbé korlátozó bűnügyi felügyelettel is elérhetők a bírói engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok. A kúriai végzés továbbá arra mutatott rá, hogy a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartama (17 év), bár számszerűen némileg hosszabb mint a korábbi ítélet (13 év), a szökésre, elrejtőzésre késztető hatásában azonban nem bír minőségi különbséggel a hatályon kívül helyezett ítéletben foglaltakhoz képest.

Budaházy Györgyöt 2022. március 16-án ítélték 17 év fegyházra az úgynevezett Hunnia-per megismételt elsőfokú eljárásában. Tizenhat társával ült a vádlottak padján, először, még 2016-ban 13 év fegyházat kapott, de ezt az ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla 2018-ban hatályon kívül helyezte, és új eljárás lefolytatására kötelezte a Fővárosi Törvényszéket. 2016-ban a Fővárosi Törvényszék azt találta bizonyítottnak, hogy Budaházy György és társai az őszödi beszéd kiszivárogtatását követő események alatt indították el a Hunnia Mozgalmat, hogy tovább szítsák a feszültséget, aminek egyik jeleként akkori kormánypárti országgyűlési képviselők házaira dobtak Molotov-koktélokat.