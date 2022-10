Juhász Dániel;

oktatás;Orbán-kormány;sztrájk;Magyarország;törvény;

2022-10-27 20:15:00

Saját sztrájktörvényét is megsérti az Orbán-kormány, ha nem tárgyal a tanárokkal

– A sztrájktörvény egyértelmű megsértése, hogy a kabinet lassan két hónapja nem hajlandó egyeztetni a pedagógusok sztrájkbizottságával – mondta a Népszavának a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Gosztonyi Gábor. A PSZ és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) mára, október 27-ére hirdetett újabb, egységes sztrájknapot az oktatási-nevelési intézményekben, a tanévkezdés óta már harmadszor.

Reggel pedig minden eddiginél nagyobb, több kilométer hosszú élőláncos demonstrációt szervezett az Egységes Diák Front Budapesten. Több tucat más megmozdulás is lesz a fővárosban és vidéki településeken egyaránt, főként diákok, szülők, tanárok szervezésében.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár augusztus 30-án fogadta utoljára a szakszervezetek képviselőit, miközben a törvények szerint folyamatosan egyeztetni kellene sztrájk ideje alatt is. A PSZ és a PDSZ már Orbán Viktor miniszterelnöknek is levelet írt két alkalommal, ám Gosztonyi Gábor tájékoztatása szerint választ egyik megkeresésükre sem kaptak. A PSZ alelnöke hangsúlyozta, ha a kormány tovább halogatja a tárgyalásokat, a szakszervezetek bírósághoz fordulhatnak.

Mindeközben Novák Katalin államfő csütörtökön Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Győr-Moson-Sopron megyében járva első útja Horváth Péterhez, a kormány által létrehozott Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnökéhez vezetett, aki a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója is. – Meghallgattam véleményét, tapasztalatait. Egyetértettünk: mielőbb megnyugtató megoldásra van szükség a tanárok anyagi biztonsága érdekében - írta az államfő. A múlt heti kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is megemlítette, ő is találkozott az NPK elnökével, akit a nyár folyamán Pintér Sándor belügyminiszter is fogadott.

Érdeklődtünk a köztársasági elnöki hivatalnál, Novák Katalin mit tesz annak érdekében, hogy a kormány minél előbb „megnyugtató megoldással” álljon elő, egyetért-e azzal, hogy a pedagógusok bérrendezése csak uniós forrásokból lehetséges, valamint tervezi-e, hogy a további tapasztalatok, vélemények megismerése érdekében találkozik a pedagógusok érdekképviseletét ellátó szakszervezetekkel, de lapzártánkig nem kaptunk tájékoztatást.