Szalai Anna;

MSZP;vita;felújítás;Fővárosi Közgyűlés;Demokratikus Koalíció;Bosnyák tér;

2022-10-28 13:19:00

A Fővárosi Közgyűlésig jutott a DK-MSZP háború, amelyben már az se számít, hogy Zugló 400 millió forintot veszíthet

A vita tárgya a városközpont önkormányzati fejlesztésű részén álló Bosnyák téri vásárcsarnok felújítása.

Még egy héttel ezelőtt is a támogatásáról biztosította Zugló lakosait és a kerület vezetését a Bosnyák térre tervezett új Városközpont megépítését előkészítő munkában Horváth Zsolt, aki most hirtelen luxusberuházásnak tartja a projektet – értetlenkedett Horváth Csaba polgármester a kisebb vita alatt, amely a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén támadt a zuglói városközpont önkormányzati fejlesztésű részén álló Bosnyák téri vásárcsarnok felújítását célzó szándéknyilatkozat aláírása körül.

Ebben valójában arról döntöttek volna, hogy a főváros és a kerület közös munkacsoportot állítanának fel a piac megújítása érdekében, amely a beruházás végén közös társasházi tulajdonként működne tovább. A budapesti városvezetés sietve leszögezte, hogy a több mint 150 milliárdos kormányzati elvonással sújtott fővárosnak a következő években biztosan nem lesz erre pénze, a felújítás így csak hitelből valósulhat meg, amelyhez kormányzati engedélyt kell szerezni.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján az Orbán-kabinet aligha lesz segítőkész ebben. Az ügy azonban vélhetőleg el se jut addig. Bár a vitában csak a fideszes képviselők jelezték fenntartásaikat az üggyel kapcsolatban,

Az ügy nem teljesen előzmény nélküli. Bár a kerületben 2019-ben az összes körzetben a hatpárti ellenzéki szövetség jelöltje nyert, és a szocialista Horváth Csabát választották meg polgármesternek, béke helyett egyre hevesebb harc dúl a kerületben. A többi ellenzéki párttól kádereket begyűjtő DK itt is átcsábított két szocialista képviselőt, de a helyi vagyonkezelő cég új vezetőjének kinevezése miatt is hajba kapott a DK és Horváth Csaba. A polgármester és az MSZP nem is állt be az ellenzéki közös jelölt mögé az időközi választáson, holott Kökény Dalmát a távozó Szabó Rebeka helyére a Párbeszéd jelölte, de a DK, az LMP, a Momentum is támogatta. A konfliktus mélyülését mutatja a szerdai elbukott fővárosi szavazás is.

„A Bosnyák tér környékének megújítása valóban szükséges lenne, ám Horváth Csaba zuglói polgármester olyan előterjesztést nyújtott be, ami jelen gazdasági helyzetben, a megélhetési válság közepén – ami súlyosan érinti az önkormányzatokat – elfogadhatatlan” – jelentette ki a hét elején Horváth Zsolt, Zugló DK-s alpolgármestere, aki azt is közölte, hogy a Demokratikus Koalíció zuglói önkormányzati képviselői nem szavazzák meg a luxusberuházást. Azután szerdára kiderült, hogy a Momentumból kilépett Déri Tibor újpesti polgármesterrel kiegészült fővárosi DK-frakció a közgyűlésben is szembe megy a szocialista Horváth Csabával.

Zugló polgármestere felhívta a figyelmet, hogy a Bosnyák tér rendbe tétele 30 éve várat magára és az önkormányzati választás fő ellenzéki ígérete volt, amelybe az új piac, önkormányzati hivatal és a fő tér mellett a szakrendelő is bele tartozik. Utóbbira kapott is a kerület 400 millió forint állami támogatást az atlétikai stadionhoz adott hozzájárulás fejében kapott 50 milliárdos Egészséges Budapest keretből. Ha az idén nem kezdenek hozzá a megvalósításhoz legalább egy fővárossal közös munkacsoport felállításával vissza kell fizetniük a pénzt – érvelt a közgyűlésben Horváth Csaba, aki nem érti, hogy mitől luxusberuházás a szakrendelő, ráadásul egyelőre csak az előkészítő munka folytatásáról kellett volna dönteni. De ez sem hatotta meg a DK-frakciót. Horváth Csaba a Népszava kérdésére azt válaszolta, hogy hamarosan közleményt adnak ki az ügyben.

A csütörtökön összeülő zuglói testület szintén elutasította a Bosnyák tér megújítására, a fővárossal közös szándéknyilakozat aláírására vonatkozó előterjesztést.