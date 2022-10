R. Hahn Veronika (London);

Harry herceg;önéletrajz;

2022-10-29 21:15:00

Jövőre jelenik meg Harry herceg memoárja, nyers és kérlelhetetlen őszinteséget ígér

A január 10-re ígért visszaemlékezésnek már a címében minden benne van, ami Sussex hercegének örök sérelmére utal.

A királyi család felett hónapok óta Damoklész kardjaként lebeg Harry herceg küszöbön álló memoárjának megjelenése. A kiadó, a rangos Penguin Random House a héten végre hivatalosan is közölte mind a címet, mind a publikáció dátumát. A 2023. január 10-i megjelenés bizonyos fellélegzési időt hagy II. Erzsébet halála után, és nem helyez külön nyomást a karácsonyt első ízben a királynő nélkül ünneplő Windsorokra. Azon hírekkel ellentétben, melyek szerint Harry a veszteség után tompított a könyv provokatív elemein, a The Daily Telegraph értesülése szerint csak egy rövid megjegyzés utal arra, hogy a memoár az uralkodó halála előtt készült, de korrekciókra, finomításokra nem került sor.

A kötet címe, Spare (Tartalék), ami az egykori kis herceg láthatólag nehezen feldolgozható másodszülöttségére utal. A borítón egy elszánt, harcos Prince Harry fotója látható. A promóciós sajtóközlemény szerint a „Spare nyers, kérlelhetetlen őszinteséggel megírt, mérföldkő jelentőségű kiadvány, egyszerre reveláció, önvizsgálat és keservesen megszerzett bölcsesség a szeretet örök erejének győzelméről a gyász felett”. Ahogy a Spectator magazin tudósítása megjegyzi, „a jövő év elején megtudjuk, valóban mérföldkő jelentőségű visszaemlékezésről van- e szó, vagy a kötet a diszkont könyvesboltok alkalmi vételeket tartalmazó kosaraiban végzi”. A visszaemlékezés, melynek szellemírója JR Moehringer, Pulitzer-díjas újságíró, a Penguin Random House információi szerint tizenhat nyelven, köztük a Corvina Kiadó gondozásában (március 17-én) magyarul is megjelenik. Az egyidejűleg közkinccsé váló hangoskönyvet Harry herceg maga olvasta fel.

A cím mögött a "the heir and the spare" (az örökös és a tartalék) kifejezés áll, mellyel gyakran emlegették a trónörökös Vilmost és a másodszülött Harryt. A megkülönböztetés világossá teszi, hogy míg az elsőszülött sarj a trónon végzi, örökölve szülei vagyonát, hatalmát és pozícióját, a "tartaléknak", vagy tartalékoknak erre nincs reménye. A kiadó elárulja, hogy könyv a XX. század egyik kitörölhetetlen képi emlékéig nyúlik vissza, amikor a két fiatal herceg 1997. szeptemberében édesanyjuk, Diana walesi hercegnő koporsója mögött haladt a westminsteri apátság felé, tévénézők milliárdjaiban bámulatot és elszörnyedést egyaránt keltve, elgondolkoztatva őket a két fiú sorsa felől. Nos, most legalábbis Harry verzióját megtudjuk.

Korábbi feltételezésekkel ellentétben sem III. Károly, sem Vilmos walesi herceg, sem ügyvédeik vagy tanácsadóik nem nyertek előzetes betekintést a könyvbe, amely állítólag mindkettőjükről és feleségeikről, Kamilláról és Katalinról is megsemmisítő véleményt rejt. A kiadóval kötött szerződés három kötet megjelentetésére vonatkozik és együttes értéke állítólag 36,8 millió fontnak (17,6 milliárd forint) felel meg. A sussexi hercegi pár ebből jelentős hányadot utal át szívéhez közel álló jótékonysági alapítványok számlájára.