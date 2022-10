Gál Mária;

Oroszország;Ukrajna;háború;evakuálás;mozgósítás;Herszon;

2022-10-28 22:01:00

Már csak védekezni képes az orosz medve

Befejeződött Herszon evakuálása, a civil lakosságot „biztonságosabb helyekre” szállították, közölték pénteken az orosz megszálló hatóságok, Ukrajna szerint azonban kényszerdeportálásokat végeznek a kamureferendumok nyomán elcsatolt területeken, így Herszonban is az oroszok.

Az ukrán fegyveres erők parancsnoksága Facebook-oldalán megjelent poszt szerint az oroszok mintegy ezer katonával erősítették meg a Dnyeper nyugati partján fekvő megyeszékhely védelmét. A brit védelmi minisztérium pénteki napi hírszerzési jelentésében azt közölte, hogy 2valószínűleg újonnan mozgósított tartalékosokat” küldtek a Herszonban állomásozó orosz csapatok megerősítésére.

Minden jel szerint Moszkva komoly ukrán ellentámadásra készül, tovább erősítik az utóbbi időben kiépített védvonalakat is. A brit értékelés szerint az orosz erők „hosszú távú védelmi pozícióra" álltak át, a herszoni erősítés sem számottevő, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy Moszkva reálisan értékelve felismerte, hogy az Ukrajnában állomásozó nagyon kis létszámú és rosszul kiképzett haderő erő jelenleg csak védelmi műveletekre képes.

A mozgósítás eddig nem hozott kézzelfogható sikert a megszállók számára. Az Ukrán Védelmi Erők közlése szerint csak csütörtökről-péntekre virradóra 13 város és falu közelében verték vissza az orosz támadásokat Luhanszk és Donyeck térségében.Szerhej Hajdaj Luhansz ukrán kormányzója a CNN-nek nyilatkozva arról számolt be, hogy ugyan az ukrán ellenoffenzíva is lelassult a luhanszki térségben a többezer mozgósított orosz katona helyszínre vezénylésével, ugyanakkor hozzátette, hogy az újoncok átlagosan két hét alatt el is esnek a harcokban.

De hullanak az iráni kamikaze drónok is, Ukrajna több mint 300 Sahíd-136-t semmisített meg a harcok kezdete óta, állította az ukrán légierő szóvivője pénteken. Márpedig ezek a drónok, amelyek kapcsán Irán azt is tagadja, hogy egyáltalán eladott volna belőlük Oroszországnak, kulcsszerepet játszottak Ukrajna energetikai infrastruktúráját célzó orosz támadásokban.

Az ukrán oldalon a török Bayraktar TB2 drónok a háború első heteiben bizonyították hatékonyságukat az orosz páncélosok és légvédelmi rendszerek ellen.Moszkvát aggaszthatja a bejelentés, miszerint a török fegyvergyártó két éven belül befejezi egy ukrajnai gyár építését. A gyártó Baykar cég Recep Tayyip Erdogan elnök vejének, Selcuk Bayraktarnak a családi vállalkozása, amelyet testvérével, Halukkal együtt vezet. Utóbbi az isztambuli SAHA védelmi kiállításon elmondta, reméli, hogy a Baykar hamarosan képes lesz az oroszok által Ukrajnában használt iráni ellen is hatékonyan harcolni. A kamikaze drónok lassúak, zajosak és alacsonyan repülnek, a török gyártó szerint "puha célpontok".