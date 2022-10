Á. Z.;

2022-10-28 20:19:00

Meghalt Jerry Lee Lewis

Az amerikai énekes, a rock’n’roll hőskorának egyik vezető alakja és első igazi rosszfiúja 87 éves volt.

Nyolcvanhét éves korában meghalt Jerry Lee Lewis. A hírt egy nappal azután erősítette meg az ügynöke, Zach Farnum, hogy két napja egyszer már szárnyra kelt, de cáfolták. Az amerikai énekes, zongorista október 28-án a mississippi DeSotóban hunyt el. 2019-es stroke-ja utána egy évvel még lemezt akart kiadni, amelyen az elképzelései szerint gospeldalokat adott volna elő.

Jerry Lee Lewis 1935. szeptember 29-én született a Louisiana állambeli Ferridayben. Elvis Presley, Johnny Cash és Carl Perkins mellett ő volt az amerikai sajtóban Million Dollar Quartet néven említett képzeletbeli csoport negyedik, egyedüli túlélő tagja, a rock’n’roll 1950-es évekbeli hőskorának energikus fellépéseiről ismert vezető alakja. Beceneve, a Gyilkos a louisianai szlengből származik, ismerőseiről mások előtt szerette a killer szót használni. Első koncertját 14 éves korában tarthatta, egy autószalon megnyitóján lépett fel, áttörnie pedig 1957-ben sikerült a Whole Lotta Shakin’ Goin’ On című slágerével. Emblematikus dala, a Great Balls of Fire ugyanebben az évben született, szerzője, Otis Blackwell azután írta neki, hogy látta a fellépését egy show-műsorban.

Jerry Lee Lewis valószínűleg a rock’n’roll első rosszfiúja volt, életét rengeteg botrány szegélyezte. 1958-ban, a brit turnéja közben derült ki, hogy – már a harmadik házasságaként – feleségül vette a 13 éves unokahúgát, Myra Brownt. Emiatt mindenhol, az egyesült Államokban és az egyesült Királyságban is feketelistára tették, végül a rock’n’rollról a countryra nyergelt át, és mindenki meglepetésére be is futott a 1960-as évek vége felé. Unokahúgával 13 éven át élt együtt, válásuk után a negyedik és később az ötödik felesége, Jaren Pate és Shawn Stephens is gyanút keltő körülmények között halt meg. Előbbi vízbe fulladt, utóbbi családon belüli erőszakról szóló hírek közepette vesztette életét.

Jerry Lee Lewis végül hétszer nősült meg, zenésztársaival ápoltt viszonya pedig magánéletéhez hasonlóan viharos volt. A városi legenda szerint amikor 1958-ban egyszer Buddy Hollyval, Frankie Lymonnal és Chuck Berryvel kellett fellépnie, és állítólag elkezdte dühíteni, hogy a szervezők nem őt, hanem Chuck Berryt választották az utolsónak, aki színpadra állhat. Jerry Lee Lewis emiatt fogta magát, Great Balls of Fire előadása közben felgyújtotta a zongoráját, végigjátszotta a dalt, majd miközben lesétált a színpadról, odavetette Chuck Berrynek: Ezután menj ki. 1976. november 22-én azért tartóztatták le, mert részegen, fegyverrel a kezében, egy üveg pezsgővel a hóna alatt akart betörni Elvis Presley memphisi kúriájára, Gracelandre, feltehetőleg azzal a szándékkal, hogy lelője a rock’n’roll királyát, akit egyébként a barátjának tartott.

Ezt a dalt senki, sem a Beatles, sem Bob Dylan sem a Rolling Stones nem múlta felül – áradozott a Whole Lotta Shakin’ Goin’ Onról 1971-ben a Rolling Stone-nak John Lennon.

Jerry Lee Lewis összesen 40 stúdióalbumot adott ki, a legutóbbit nyolc éve Rock & Roll Time címmel 2014-ben. Az előző, a Mean Old Man a Top 30-ba jutott az Egyesült Államokban. Mick Jaggerrel, Sheryl Crowval, Willie Nelsonnal és Eric Claptonnal énekelt duettet rajta.

Soha nem csináltam semmit, amit szégyellnék – mondta egyszer. Életéről nemrég Ethan Coen dokumentumfilmet forgatott.