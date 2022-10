nepszava.hu;

M1;Beatles;Ringo Starr;dobos;állami televízió;időjárás-jelentés;

2022-10-29 10:02:00

Légkörről beszélt, majd Ringo Starr bőrébe bújt az M1 meteorológusa

Fejős Ádám néhány percig dobverőre cserélte a felhőkre és a hőmérsékleti értékekre mutató pálcáját.

Napra pontosan 60 éve játszotta első presztízskoncertjét a Beatles Liverpoolban Ringo Starr dobossal, fogadják szeretettel az I want you című dalukat – mondta be az M1 péntek esti időjárás-jelentése után Fejős Ádám meteorológus, majd a stúdióban elhelyezett dobfelszerelés mögé ült.

A légnyomásról, felhőkről, nappali és éjjeli hőmérsékletekről szóló műsor meglepő fordulattal alakult át koncertté, s az időjós videón közreműködő zenésztársaival előadta a híres együttes számát, s csak ezután zárult a szokásos rajzolt napos képpel az időjárás-jelentés.

A Telex felidézte, a pénteki eset nem példa nélküli, Fejős Ádám tavaly ugyanígy a zenekarával, a Schizoid Catsszel zenélt együtt a műsorában.