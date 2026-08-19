Sajnos az ember általában csak idős korában érti meg, hova tartozik. Persze lehet, hogy akkor sem, és ez csak az öregségnek értelmet, örömet adó képzelgés. Mindenesetre erős, megtisztító erejű élmény. A trivialitás katarzisa. Hiszen az derül ki, hiába volt a sok mocorgás, hely- meg útkeresés, borzasztó szűkre szabott az igazi mozgástér: a felnőtté válás közege, a közös startvonal és az első kilométerek, amikor még látni a célt.
Fejős Ádám néhány percig dobverőre cserélte a felhőkre és a hőmérsékleti értékekre mutató pálcáját.
Az idei Artisjus díjátadón Borlai Gergő dobos kapta az Év Könnyűzeneszerzője címet. Nem hiába: a zenélésben nem ismer határokat.