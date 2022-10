Á. Z.;

Politika;USA;támadás;Nancy Pelosi;

2022-10-29 14:11:00

Nudista aktivistából lett összeesküvéselmélet-hívő támadt rá Nancy Pelosi férjére

Miközben kalapáccsal verték, Paul Pelosi megkérdezte, hogy kimehet-e a mosdóba. Onnan hívta a rendőröket.

Egyelőre nem világos, hogyan hatolt be a Pelosi-házaspár San Francisco-i házába David DePape, az a 42 éves férfi, aki péntek hajnalban támadta meg és bántalmazta Nancy Pelosi demokrata képviselőházi elnök férjét, Paul Pelosit. A Politico úgy tudja, hogy miközben kalapáccsal verték, a 82 éves üzletember megkérdezte a támadóját, hogy kimehet-e a mosdóba. David DePape ezt megengedte neki, Paull Pelosi pedig abból a mosdóból hívta a 911-et, vagyis a rendőröket és a mentőket, ahol éppen a mobiltelefonját töltötte, amikor megtámadták.

William Scott San Francisco-i rendőrfőkapitány bejelentése szerint a segélyhívásra válaszul helyi idő szerint péntek hajnali fél háromkor értek a rendőrök a házhoz, és arra nyitottak be, hogy David DePape éppen lesújt a kalapácsával a demokrata képviselőházi elnök férjére. Azt biztonsági kamerák videófelvételei tanúsítják, hogy a „Hol van Nancy?” kérdéssel járta végig a szobákat és faggatta Paul Pelosit is a felesége hollétéről. Az mondta, „barátja a politikusnak, és meg akarja várni. A rendőrök azonnal földre vitték. ártalmatlanították és a többi között betörés és gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vették.

Paul Pelosit koponyatörés, illetve a jobb karját és a két kézfejét érő ütések miatti sérülésekkel vitték kórházba, a Zuckerberg San Francisco General Hospitalben műtötték. meg. William Scott elmondta, hogy kórházban van a támadója is, de az nem világos, hogy fizikai sérülései miatt vagy pszichiátriára került.

A támadás mostanában meglehetősen ritkán hallható összhangot teremtett a demokraták és a republikánusok között, azután, hogy az incidens híre szárnyrab kelt mindkét nagy politikai párt prominens képviselői – republikánus oldalról a többi között Kevin McCarthy képviselőházi frakcióvezető, Mitch McConnell szenátusi frakcióvezető és Ted Cruz texasi szenátor – a támogatásukról biztosították Nancy Pelosit. Sokuk fülében elég vészjóslóan csenghetett a „Hol van Nancy?” kérdés 2021. január 6. miatt, amikor a választási csalást kiáltó Donald Trump hívei egy tüntetésről a Capitolium elé vonultak és megostromolták a washingtoni szövetségi törvényhozás épületét.

Az amerikai politikai elit azóta egyszerűen elkezdett félni, és ami azt illeti, van is mitől. Paul Pelosi megtámadásának az ügyét vizsgálja az FBI, a San Francisco-i rendőrség és a capitoliumi rendőrség is. Utóbbi vezetője, Thomas Manger januárban számolt be arról, hogy

Ez folyamatos emelkedést jelent, 2020-ban még „csak” 8000 körül járt a fenyegetések száma. Egyébként éppen pénteken, a Paul Pelosi elleni támadás napján vallotta magát bűnösnek egy pennsylvaniai férfi, aki halálosan megfenyegette Eric Swalwell kaliforniai demokrata képviselőt, de a kísérletek nem korlátozódnak csak a demokratákra vagy csak a politikusokra, júniusban a Legfelsőbb Bíróság Donald Trump által jelölt bírája, Brett Kavanagh háza előtt tartóztattak le egy férfit lőfegyverrel és késsel a kezében.

Ami David DePape-et illeti, róla a San Franciso Chronicle írja, hogy Kanadában, a Brit Kolumbia-i Powell Riverben nőtt fel, aztán az egyik barátnője miatt tért vissza az Egyesült Államokba. Családjával már két évtizede elveszítette a kapcsolatot, ikertestvére, az Új-Zélandon élő Joanne Robinson a lapnak most azt írta, „kedves, félénk fiú” volt, aki „egy őrülttel” került kapcsolatba. Utóbbi valószínűleg Gypsy Taubot, azt a San Francisco-i nudista aktivistát jelentette, akinek a szervezete 2012-ben utcai akciókkal tiltakozott a közszeméremről szóló törvények városi szigorítása ellen. Ezekben az akciókban részt vett David de Pape is, olyannyira, hogy egy évvel később már ő volt a szervezet vezetőjének az esküvői tanúja. A férfi ekkor még a baloldal felé hajló Zöld Párt regisztrált szavazója volt, később azonban elég látványosan jobb felé vette az irányt, QAnon-hívő lett, összeesküvés-elméleteket visszhangzó, melegellenes, rasszista és antiszemita kiszólásokkal tűzdelt blogbejegyzést is közzétett Covid-19-vakcinákról és arról is, hogy a 2020-as elnökválasztást elcsalták. „Azt az újságírót, aki ennek az ellenkezőjét állítja, végig kell vonszolni az utcákon és agyon kell lőni” – írta egyszer. A felhasználási feltételek megsértése miatt pénteken a WordPress eltávolította a blogját az internetről.