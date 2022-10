nepszava.hu;

pályázat;nyomozás;NAV;polgármesteri hivatal;Kompolt;

2022-10-30 18:12:00

Megint razziázott a NAV a többszörös lottónyertes kompolti polgármesternél

A Blikk értesülései szerint a nyomozók egy 200 millió forintos pályázat után nyomoznak, amelyből az önkormányzatnak felzárkóztatási programot kellett volna szerveznie. Balázs Zoltán az „elszállt építőanyagárakkal” magyarázta a késlekedést, igaz, kijelentette azt is; nem tudja, hogy hibáztak-e.

Ismét razziázott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a kompolti polgármesteri hivatalban; az erről beszámoló Blikk értesülései szerint a nyomozók egy 200 millió forintos pályázat után nyomoznak, amelyből az önkormányzatnak felzárkóztatási programot kellett volna szerveznie.

A lap információi szerint a nyomozók a múlt kedden

Úgy értesültek, hogy a nyomozók azt vizsgálják, megalapozottak-e azok az információk, amelyek szerint a programokból nem lett semmi, csak lepapírozták, jelenléti íveket kreáltak, és fotókat csatoltak a felzárkóztatási program sosem volt eseményeiről. Ezeket az elektronikus úton küldözgetett dokumentumokat keresték a NAV-osok.

Az adóhatóság sajtóosztálya se megerősíteni, se cáfolni nem akarta a lap értesüléseit. Kérdésükre annyit közöltek, hogy „nincs nyilvánosságra hozható információ.”

A polgármester, Balázs Zoltán – aki, mint arról a Népszava is beszámolt, azzal magyarázta feltűnő költekezését, hogy többször is nyert a lottón – a lapnak nyilatkozva „elújságolta”, hogy nemrég is nyert a lottón, igaz, ezúttal csak 1820 forintot. Hozzátette, "ironizált, amikor az anyagi helyzetét firtatók vádjaira reagált a lottónyereményekkel".

Balázs Zoltán a lapnak nyilatkozva elismerte, hogy tényleg jártak a hivatalban az adónyomozók. Ez már a második alkalom volt, korábban a papíralapú dokumentumok másolatait vitték el, most pedig az elektronikus dokumentumokat töltötték le a felhőből és a gépekről.

„Egyesek azt gondolják, nem, vagy pedig hibásan valósult meg a pályázat. Azt nem tudom, hibáztunk-e, de az biztos, hogy minden kollégám a legjobb tudása szerint dolgozott rajta. Vannak, akik a szociális bérlakások felújítását és a közösségi házépítést kérik rajtunk számon. Itt az történt, hogy az elszállt építőanyagárak miatt minisztériumi és igazságügyi szakértőknek újra kellett számolnunk a költségeket. Mos tudjuk csak elkezdeni az építkezést és jövő év végére fejezzük be” – mondta.